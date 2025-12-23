パワフルな水平対向ターボ×6速MT搭載！

かつてのスポーツセダン黄金時代を知るファンにとって、スバル「WRX」と「マニュアルトランスミッション（MT）」の組み合わせは、切っても切り離せない特別な存在と言えるでしょう。

WRXは、2014年に「インプレッサ」から独立して単独車種のセダンとなり、この初代モデルでは、CVTを搭載する「S4」と6速MTを搭載する「STI」の2つの個性が用意されました。

しかし、2021年に登場した2代目となる現行モデルでは、国内仕様はCVTのS4に一本化される形となっています。

その一方で、海外では今もなお、ドライバーが自らギアを操る6速MTを搭載するWRXがラインナップされています。

今回、カナダ仕様のWRXに直接触れる機会を得たのですが、どのようなモデルだったのでしょうか。

一見すると日本のWRX S4と変わりがないようにも思えるのですが、実際は細かな部分で差異が見られます。

カナダ仕様のエントリーグレードである「スポーツ」の外観は、北米規制のサイドマーカー付きLEDヘッドライトや、フロントグリルに赤い「WRX」エンブレムを装着。リアは、リアワイパーのないスッキリとしたスタイルに、ブラックの「SUBARU」とレッドの「WRX」各エンブレムのコントラストが個性的です。

4本出しのマフラーは日本仕様と変わりませんが、高性能なモデルであることを主張しているようです。

インテリアは、手馴染みの良いファブリックシートでありながら、鮮やかなレッドステッチが施されており、乗り込んだ瞬間からスポーツマインドを刺激する演出がなされていました。

運転席に座ると、まず目に飛び込んでくるのは、北米仕様らしいマイル表示とキロ表示が併記されたアナログメーターです。中央にはデジタル速度計（キロ表示）も備わっており、アナログの情緒と現代的な実用性が共存しています。

実際に走らせてみて印象的だったのは、その扱いやすさと力強さの両立です。シフトフィールは極端にシャープなタイプではありませんが、いわゆる「普通のMT車」として素直に操作できる馴染みやすさがあります。

クラッチも適度な重さに調整されており、かつて高性能スポーツセダンの象徴だったWRX STIのようなストイックさよりも、日常での扱いやすさを重視したマイルドな操作系に感じられました。

しかし、一度アクセルを踏み込めば、WRXならではのパフォーマンスを見せつけてくれます。

最高出力271hpを発生する2.4リッター水平対向ターボのFA24型エンジンは、0-100km／h加速6.1秒、最高速度236km／hという高いポテンシャルを秘めており、ターボの過給とともにクラッチをつなげば、「グン」と前に進む力強い加速を存分に味わうことができました。

また、実車ならではの発見として面白かったのが、後退時の挙動です。日本のスバル車は、MT車であってもバックギアに入れるとバックブザーが鳴る仕様が一般的ですが、このカナダ仕様では音が鳴りません。

加えて、センターコンソールには電子制御式ではなく「手引き式」のパーキングブレーキが備わっているところも、MTならではの仕様と言えそうです。

※ ※ ※

スバルにとって、MT車へのアイサイト搭載は長年の大きな課題でした。衝突被害軽減ブレーキの義務化が進むなか、制御の複雑さから「MTとアイサイトの両立は難しい」とされ、長らく搭載がかなわなかった歴史があります。

しかし、MT車向けアイサイトが開発され、実際に「BRZ」へ搭載されて人気を博しており、MTであってもアダプティブクルーズコントロール（ACC）による快適な長距離ドライブが可能となりました。

そして、豪華な“GTカー”へと進化した日本のWRX S4ですが、最新の安全技術とMTが共存できるようになった今、日本でも再びMTモデルが設定されることを期待せずにはいられません。