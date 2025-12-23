2026年1月30日に公開される映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の新PV「The Life of Hathaway Noa」が、ガンダム公式YouTubeチャンネル「ガンダムチャンネル」にて公開された。

参考：『閃光のハサウェイ』ペーネロペー新装備（？）に考察熱狂 新予告のギギなど原作と比較分析

本作は、2021年に劇場公開され、興行収入22.3億円の大ヒットを記録した『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』の続編。主人公ハサウェイ・ノアの声を務める小野賢章ら主要キャストと、村瀬修功監督をはじめとしたスタッフが再集結する。

公開されたPVは、ハサウェイの生い立ちから現在までを紡ぐ映像。1979年放送の『機動戦士ガンダム』で運命的に出会うブライト・ノアとミライ・ヤシマの長男として誕生し、1985年『機動戦士Zガンダム』で初登場。そして1988年公開『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』で価値観を大きく変える出来事を経験し、物語は2021年公開『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』へと受け継がれていく。第1章ではギギ・アンダルシアとの出会いが描かれ、最新作『閃光のハサウェイ キルケーの魔女』ではその出会いがハサウェイの運命を大きく変えていく。

また、2026年1月18日19時からガンダムチャンネルにて、「ガンチャン新春特番2026」の配信が決定。毎年恒例となっている年末特番の代わりに、少し遅めの新春特番として、様々なコーナーが展開される。番組MCはハサウェイ・ノア役の小野賢章と、ギギ・アンダルシア役の上田麗奈。番組内では、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』よりシャリア役の川田紳司、シャア役の新祐樹が挑戦する「ガンチャンクッキング」や、ガンダム愛あふれる声優・大河元気が豪華賞品をかけて挑む「ガンダムQ（クイズ）作戦」などが実施される。（文＝リアルサウンド編集部）