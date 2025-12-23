【漫画】JKがクソゲー世界の悪役令嬢に転生し……『クソゲー悪役令嬢』第1巻12月25日発売

『クソゲー悪役令嬢～滅亡エンドしかない世界に転生したけど、しぶとく生き残ってやりますわ!～』単行本第1巻（漫画：美琴アヤ／原作：タカば／キャラクター原案：四葉凪／マイクロマガジン社）が12月25日に発売される。

【写真】【漫画】『クソゲー悪役令嬢』を試し読み

病死した女子高校生の小夜子が転生したのはどんなルートを選んでも、世界が滅亡してしまうクソゲー世界の悪役令嬢、リリアーナ・ハルバード。前世の記憶を思い出す前は、わがままし放題で、実の兄から心底嫌われている好感度最悪の状況。このまま放置すれば、兄は家族を見限り、世界が滅ぶ前に、実家が滅んでしまう。

前世は病気で長く生きられなかった少女が今度こそ幸せな人生を全うするため、クソゲー世界で不条理に抗い、足掻き、運命を切り開くため奔走する物語。第1巻ではWEBコミック誌「コミックライドアイビーvol.28～vol.33」同単話版1話～6話、番外編6.5話が収録される。

本作の原作は第11回ネット小説大賞 セカンドチャンス賞を受賞した『クソゲー悪役令嬢 ～滅亡ルートしかないクソゲーに転生したけど、絶対生き残ってやる！～』（いずみノベルズ インプレス NextPublishing発行）。各書店の法人特典をはじめ、コミカライズ刊行記念として、ヒロイン・リリアーナのアクリルキーホルダーがもらえる応募者全員プレゼントキャンペーンも実施される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）