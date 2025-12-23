『ストレンジャー・シングス』一番くじ第2弾登場！ 約25cmの「デモゴルゴンフィギュア」など展開
Netflixシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』の最終章配信にあわせた「一番くじ ストレンジャー・シングス 未知の世界 Vol．2」が、12月26日（金）から、「一番くじONLINE」限定で発売される。
【写真】存在感抜群！ デモゴルゴンのフィギュアなどラインナップ一覧
■過去シーズンも振り返るラインナップ
今回登場する「一番くじ ストレンジャー・シングス 未知の世界 Vol．2」は、最終章となるシーズン5はもちろん、シーズン1から4までの名シーンや世界観を振り返ることができる、全9等級＋ラストワン賞から成るハズレなしのキャラクターくじ。
A賞は、一部に蓄光素材を使用し、背面には“裏側の世界”への裂け目を表現したデザインが施された「リバーシブルロゴフィギュア」が提供される。
続くB賞は、圧倒的な造形と存在感のある約25cmサイズの「デモゴルゴンフィギュア スペシャルカラーver．」を用意。
そのほか、シーズン5のアートを使用したC賞「ブランケット」や、シーズン1〜4の名場面を凝縮したD賞「トートバッグ」、E賞の「手袋」、F賞の「テーブルウェア」、G賞の「ジャガードタオル」、 H賞の「ポスターコレクション」、I賞の「ブロマイド＆ステッカー」と、作品の世界観を日常に取り入れられるアイテムがそろう。
さらに、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞の景品は、スペシャルカラーのロゴフィギュア「リバーシブルロゴフィギュア ラストワンver．」。加えて、同アイテムが抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定だ。
