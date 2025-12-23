¡ÖÎò»Ë¤òÊÑ¤¨¤ë¡×²áµî2ÅÙ¤Î3°Ì¡ÄÆüËÜ°ìÌÜ»Ø¤¹Åì³¤ÂçÊ¡²¬¤¬¶ìÀï¤ÎËö¤ËµÕÅ¾È¯¿Ê¡Ú¹â¹»¥Ð¥¹¥±¡¦¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×½÷»Ò¡Û
¡¡¢¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×½÷»Ò1²óÀï¡¡ÉÍ¾¾³«À¿´Û50¡½69Åì³¤ÂçÊ¡²¬¡Ê23Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡½÷»Ò¤ÎÅì³¤ÂçÊ¡²¬¤¬¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µÕÅ¾¾¡Íø¤Ç2²óÀï¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡Ú½÷»Ò¤Î·ë²Ì¡õÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡¡½øÈ×¤Ï3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤ä¥É¥é¥¤¥Ö¤¬ÆÀ°Õ¤ÊÉÍ¾¾³«À¿´Û¤Î¹¶·â¤Ë¸å¼ê¤Ë²ó¤Ã¤¿¤¬¡¢»ý¤ÁÌ£¤Î¼éÈ÷¤«¤éÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¡£¥¬¥ó¥Ó¥¢½Ð¿È¤Ç190¥»¥ó¥Á¤ÎÎ±³ØÀ¸¡¢¥Ë¥¨¡¦¥«¥Ç¥£¥¸¥ã¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ë¡Ê2Ç¯¡Ë¤â¹â¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥´¡¼¥ë²¼¤òÀ©°µ¡£Âè2¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤ÇµÕÅ¾¤¹¤ë¤ÈÁê¼ê¤ò50ÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢Åì¸ý¹È°¦¼ç¾¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¡ÖÁê¼ê¤ÎÆÀ°Õ¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÅ°Äì¤·¤¿¤³¤È¤¬¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡2022¡¢23Ç¯¤ËÏ¢Â³¤Ç3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¶¯¹ë¹»¡£º£Ç¯¤Ï¡ÖÎò»Ë¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤ÈÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Á´¹ñÁíÂÎ¤âU18¥ê¡¼¥°¤â½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿¡£·ãÀï¤ÎÊ¡²¬¸©Âç²ñ¤ò2°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¤¿º£Âç²ñ¤¬¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¡£Åì¸ý¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥ê¥º¥à¤ÈÎ®¤ì¤òÄ¹¤¤»þ´Ö¤Ä¤¯¤ì¤ëÀï¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¡Ê¾å²¬¿¿Î¤¹¾¡Ë