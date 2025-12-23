¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦ÃÝÆâÍ³·Ãà¶Ã¤Å¾¿ÈáÌÀ¤é¤«¤Ë¡ÄÂà¿¦¤«¤é6Ç¯¤Î¶á±Æ¤Ë¡ÖÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×È¿±þÍÍ¡¹
¥Ô¥ó¥¯¤Î¥»¡¼¥¿¡¼¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤ß
¡¡Âà¿¦¤«¤é6Ç¯¡Ä¡£¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦ÃÝÆâÍ³·Ã¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2019Ç¯¤ÎÂà¿¦¸å¤ËÉ×¤È°Ü½»¤·¤¿ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»Ô¤òµòÅÀ¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£º£Ç¯9·î¤Ë¤Ï¡ÖËÜ³ÊÅª¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼»ö¶È¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇäÀìÌç¤Î¼«²ÈßäÀù¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖËÜÆüPost Coffee¤µ¤ó¤Ë¤Æ¡¢renag coffee¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎPopUp¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£´Ö¼Ú¤ê¤·¤¿¥ê¥¢¥ëÅ¹ÊÞ¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÞ»¤ì¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÃÝÆâ¤µ¤ó¡¢¤¤¤¤É½¾ð¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡¼¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö°ìÅÙ°û¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ä¤À¤Ã¤ÆÄ©Àï¤·¤Æ¤ë¿Í¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¡×¤Ê¤É²¹¤«¤¤À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£¡¡ÃÝÆâ¤Ï08Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢ÊóÆ»ÈÖÁÈ¡ÖÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ä²»³ÚÈÖÁÈ¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ê¤É¤Î´ÇÈÄÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¡£19Ç¯12·îËö¤ËÂà¼Ò¤·¤¿¡£