ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç¼èºà¤·½Ü¤Ê¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡Ö¥ß¥ä¥ï¥¤Î¥·¥Æ¥ó¡×¡£¥Æー¥Þ¤Ï¡Öº£¥É¥¤ÎËºÇ¯²ñ»ö¾ð¡×¡£º£Ç¯¤â»Ä¤¹¤È¤³¤íÌó1½µ´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¼èºà¤ò¤¹¤ë¤Èº£¥É¥¤Î°Õ³°¤ÊËºÇ¯²ñ»ö¾ð¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼èºà¤·¤¿¤Î¤ÏËºÇ¯²ñ¥·ー¥º¥ó¿¿¤ÃÂþÃæ¤Î12·î19Æü¤Ç¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò°÷
QËºÇ¯²ñ¤ò¤·¤Ê¤¤´ë¶È¤â¤¢¤ë¤¬¡©
¡Ö¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£1Ç¯¤Î½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¤«¤é¡£Ç¯¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤ÇÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¡×
¢£¸µ¥¨¥Í¥ë¥®ー´Ø·¸¡Ê60Âå¡Ë
¡ÖËºÇ¯²ñ¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÀ¤Âå¤Ê¤Î¤ÇÉÑÈË¤Ë°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¢£Ê¡»ã´Ø·¸¡Ê30Âå¡Ë 2¿ÍÁÈ
¡Ö¡ÊËºÇ¯²ñ¤Ï¡Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡£ÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤ä¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¡×
¡Ö¡Êº£Ç¯¤Ï¡ËÌµ¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥³¥í¥Ê¤¯¤é¤¤¤«¤é¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ËÍ¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê°û¤ß²ñ¤¬¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×
¡Ö¥Ç¥£¥Ùー¥È¤»¤ó¤È¤¤¤±¤ó¤Í¡×
ËºÇ¯²ñ¤Ø¤Î»²²Ã¤Ë°ÕÍß¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï20Âå¤¬71.0¡ó¤ÈºÇÂ¿¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¼ã¤¤À¤Âå¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£±Ä¶È¿¦¡Ê20Âå¡Ë
¡Ö¤¹¤´¤¯¿¦¾ì¤Î¿Í¤¬Í¥¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢ ³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹Ô¤³¤¦¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¤é´î¤ó¤Ç¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Çµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¢£²ñ¼Ò°÷¡Ê20Âå¡Ë
¡Ö»ä¤Ï»²²Ã¤·¤¿¤¤ÇÉ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ê¤³¤È¤òÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤ª¼à¤È¤«¤Ï·ù¡£µ¤¤Ë¤·¤Æ°û¤ß¤¿¤¯¤ÏÌµ¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¡×
°ìÊý¤Ç¡¢50Âå°Ê¾å¤ÎÀ¤Âå¤Ï¡Ä
¢£¼«±Ä¶È¡Ê60Âå¡Ë
¡Ö¤·¤Ä¤³¤¯Í¶¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢°û¤ó¤Ç°û¤ó¤Ç¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡×
¢£µ¡²ñ¾¦¼Ò¡Ê50Âå¡Ë
¡Ö¸Ä¿Í¸Ä¿Í¤ÇÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤«¤éÍ¶¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤é¡Ä¤¯¤é¤¤¤Î´¶³Ð¡£µ¤¤ò»È¤¦¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤âÌµ¤¯¡£ Æñ¤·¤¤¤µ¤¸²Ã¸º¡£¡×
»²²Ã°ÕÍß¤¬ºÇ¤âÄã¤¤À¤Âå¤ÎÄ´ºº¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£50Âå¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤¤
¡¦°û¤ß²ñ¤Î¥Î¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤
¡¦·ÐºÑÅª¤ÊÉéÃ´¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë
VTR¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾å¤ÎÀ¤Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢
¡¦²ñ¤Î»²²Ã¤ä°û¤ß¤Î¶¯Í×¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¦³Æ¸Ä¿Í¤ÇÇÛÎ¸¤·¤ÆËºÇ¯²ñ¤ò¼Â»Ü¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»þÂå¤È¤È¤â¤ËËºÇ¯²ñ¤Î»²²Ã¤Î·Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Ê¾å¡¢¡Ö¥ß¥ä¥ï¥¤Î¥·¥Æ¥ó¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú2025Ç¯12·î23Æü¡Û