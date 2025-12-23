アナウンサーが気になる現場で見てきた旬な情報をお伝えする「バミる！」。来年の干支・馬にまつわる活動を頑張る学生が広島大学にいます。その奮闘を有田優理香アナウンサーがバミってきました。



馬にまつわる部活は、「馬術部」。馬術部のある大学は、県内で２校だけと珍しい部活です。広島大学は、去年まで春の中四国大会で１６連覇！全国大会常連の強豪です。８頭いる馬は、すべて引退競走馬。乗馬としてセカンドキャリアを歩んでいます。中には、地方競馬の重賞レースで勝った馬もいます！





大事なのは、馬との信頼関係！授業の前の早朝から厩舎に向かい、餌やりや手入れを毎日丁寧に行います。今回は、特別に馬に乗せていただきました。体幹がしっかりしていないうまく乗れません。そして当然、乗るだけが馬術じゃありません。障害もなんなく飛び越えます。馬術には３つの種目があり、馬の動きの美しさ、そしてスピードと障害を越える技術などを競います。一見、簡単に跳んでいるように見えますが、ペース配分に加え馬が跳びやすい姿勢を人が保つことや正確な誘導など、実は多くの技術が詰まっています。広島大学馬術部の強さの秘密は、馬の体調をしっかりすること。日々馬と向き合い心を通わせ、青春をささげる広島大学馬術部。大会連覇は今年途切れてしまいましたが、その歩みはとまっていません。来年の午年も、「人馬一体」で前へ進みます。さらに広島大学馬術部は、馬と向き合う日々の中で、SDGsにもつながる取り組みを行っています。それは、馬ふんを発酵させて作った「堆肥」です。馬1頭あたり毎日およそ35キロ出る馬ふんをこれまでは廃棄してきました。「何かに活かせないか」--そんな思いから発酵施設を整え「堆肥」として２年前再利用し地元の農家に提供しています。今ではおよそ40軒の農家に提供され、SDGsにもつながる循環型の取り組みとなっています。地元の農家からは「作物がよく育つ」と喜ばれています。馬と地域をつなぐ、循環型の活動です。地域に愛されながら人馬一体で奮闘する広島大学馬術部。午年の来年の飛躍、目が離せません！【2025年12月23日放送】