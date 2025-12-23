¼ÖÆ»¤Ë²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤ËÏ©Àþ¥Ð¥¹¤¬µ¤¤Å¤ÄÌÊóÂÐ±þÃæ¤Ë¡Ä¤½¤ÎÃËÀ¤òíà¤¤¤¿¤« ²á¼º±¿Å¾Ã×»à¤È¤Ò¤Æ¨¤²¤Îµ¿¤¤¤Ç½÷¡Ê68¡Ë¤òÂáÊá
¡¡¼ÖÆ»¤Ë²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹âÎðÃËÀ¤ÈÀÜ¿¨¤·»àË´¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µß¸î¤»¤ºÆ¨Áö¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢ÊõÄÍ»Ô¤Î£¶£¸ºÐ¤Î½÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¼¸Ë¸©·Ù¤¬£±£²·î£²£³Æü¡¢²á¼º±¿Å¾Ã×»à¤È¤Ò¤Æ¨¤²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊõÄÍ»Ô¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤Î½÷¡Ê£¶£¸¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡½÷¤Ï¡¢£±£²·î£²£²Æü¸á¸å£¹»þ£´£µÊ¬¤´¤í¡¢ÀîÀ¾»Ô¾¾¤¬µÖÄ®¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢¼ÖÆ»¤Ë²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÊõÄÍ»Ô¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃËÀ¡Ê£·£¸¡Ë¤ÈÀÜ¿¨¤·»àË´¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µß¸î¤»¤º¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨Áö¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ï©Àþ¥Ð¥¹¤Î±¿Å¾¼ê¤¬¼ÖÆ»¾å¤Ë²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¥Ð¥¹¤òÆ»Ï©ÏÆ¤Ë´ó¤»¤ÆÄä¼Ö¡£¤½¤ÎÆ±Î½¤¬¡Ö¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È£±£±£°ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥Ð¥¹¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Ë¡¢¥Ð¥¹¤Î²£¤òÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤¬ÄÌ¤ê¤¹¤®¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤¬¡¢¥Ð¥¹²£¤òÄÌ¤ê¤¹¤®¤¿¸å¡¢²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤òíà¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃËÀ¤ÏÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸©·Ù¤¬ÉÕ¶á¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü¤òÁÜºº¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿·ë²Ì¡¢Åö³º¤Î¼Ö¤¬½÷¤Î¼«Âð¤ËÃó¼Ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢º£²ó¤ÎÂáÊá¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃËÀ¤¬¤Ê¤¼¼ÖÆ»¾å¤Ç²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢°äÂÎ¤Î¾åÈ¾¿È¤Ë¤Ï°µÇ÷º¯¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·Ù»¡¤Ï»ÊË¡²òË¶¤ò¹Ô¤¤»à°ø¤òÄ´¤Ù¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·½÷¤Ï¡¢¡Ö²¿¤«¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¡¢±ïÀÐ¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤¿¾×·â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Æ¨¤²¤Æ¤Ê¤ó¤«¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¿Í¤òíà¤¤¤¿¤ÈÊ¬¤«¤ì¤Ð¡¢É¬¤ºÄÌÊó¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£