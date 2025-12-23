森香澄、2025年の自身を競馬レース名で表現「一瞬で終わりました」 師走の大阪で馬トーク
タレント・俳優・フリーアナウンサーの森香澄（30）が21日、KITTE大阪で行われた『JRA ILLUMINATION by Hanshin Racecourse』点灯式にスペシャルゲストとして登場した。
【写真多数】年末の大阪で馬のイルミに点灯…大忙しの森香澄
阪神競馬場をアピールするイルミネーションが点灯。“幼い頃に物語の中で見た馬のいる風景”をテーマに幻想的な空間を演出し、高さ2メートルのビッグフラワーやイルミネーションドームに加え、メインモニュメントとしてクリスタルのように光り輝く馬が登場し、会場全体を華やかに彩った。25日まで開催。
点灯役を務めた森は、テレビ東京アナウンサー時代に『ウイニング競馬』に出演。「今も大きいレースはもちろん予想をしますし、お世話になった方々とお会いすることもある。『ウイニング競馬』で私のことを知ってくださった方も結構いらっしゃると思う」と笑顔で語った。そしてイベントの内容に「司会ではなくゲストなのがうれしい」とにっこり。
今年を振り返っては「競馬に例えると、アイビスサマーダッシュぐらい一瞬で終わりました」「千直」「体感は1分もない」と、競馬用語を織り交ぜて表現。「ありがたいことに作品も続けて入らせていただけて、いろんなバラエティー、イベントにも出させていただいた。“レース内容”は非常に充実していました」と語っていた。
