¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÆ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï£²£³Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¹Ö±é¤·¡¢¼¡´ü½°±¡Áª¤Ë¸þ¤±¤¿¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÁªµó¶èÄ´À°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉÔ²ÄÇ½¤Ë¶á¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢²þ¤á¤ÆÈÝÄêÅª¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¶¥¹ç¤¹¤ëÁªµó¶è¤¬¤¹¤Ç¤ËÂ¿¿ô¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÄ´À°¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¥±¥ó¥«¤¹¤ë¤è¤ê¡¢¤Ê¤·¤Ç¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬º£¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤À¡×¤È¤â¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±¡¢°Ý¿·Î¾ÅÞ¤¬¹ñ²ñÄó½Ð¤·¤¿½°±¡µÄ°÷Äê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö´Ø·¸¼ÔÁ´°÷¤¬¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤Î¤¬¿®Íê´Ø·¸¤À¡£¡ÊÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç¤Ï¡Ë¤½¤ì¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¼«Ì±¤ÎÂÐ±þ¤òÈãÈ½¤·¤¿¡£