関西運動記者クラブ選定の関西スポーツ賞表彰式が２３日、大阪市内のホテルで行われた。

今年、ＮＨＫ杯個人総合で１０年ぶり優勝、世界選手権種目別床で金メダルなどの活躍を評価され個人賞を受賞した体操の杉原愛子（２６）＝ＴＲｙＡＳ＝は「支えてくださった方々のおかげ」と挨拶。

一時の引退を経て、２３年に復帰、翌年のパリ五輪を目指したが、同年のＮＨＫ杯で結果を出せず、出場できなかった。

その時の「体操の楽しさより、代表になることを気にしすぎて納得いく演技ができなかった」という反省から「楽しむこと」をより強く意識。それが今年の活躍に結びついた。

近い目標は来年の愛知・名古屋アジア大会。「国内で注目していただける。野球やサッカーのように体操をメジャーに。競技者として、経営者として体操を広めていきたい」と活躍を誓った。また２８年のロス五輪は「以前より前向きですが、体と気持ちと相談しながら」と挑戦の可能性を示唆した。

また、同じく個人賞の陸上８００メートル日本記録保持者・久保凛（東大阪大敬愛高３年）は、受賞に対し「頑張ってきてよかった」と笑顔を見せた。高校最後の年のブレークとなったが「こんなに活躍できたり、注目していただけるとは１年生の時には思ってなかったですね」と、自身の成長曲線は本人の想像を超えたものだったようだ。卒業後も「８００で、世界で戦えるよう、８００をメインでやっていきたい」と、こだわっていく姿勢を示した。

功労賞となったボクシング元世界王者で今年３月に引退した高山勝也（４２）はライフワークとして子供たちに「やり切る力の大切さ」を伝えていきたいとし、「本を出します。暴露本」とぼけをかましつつ「自伝に“やり切る力”を込めて」という内容にするという。現在、出版社が確定していないようで「どこかないですかねえ」と、猛アピールしていた。