ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡¢£²£°Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ½Ð±é¡ÖËÍ¤Ï£±²ó¤â¡Ä¡×¡ÖÃ¯¤â²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¤°µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¡¡¼Â¶È²È¤Î¡Ö¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¡×¤³¤ÈËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤¬£²£³ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆÃÈÖ¡Ö¥Û¥ó¥ÍµÊÃã¡÷±ÊÅÄÄ®¡×¡Ê¸á¸å£·»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ø¤ÎËÜ²»¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢»Ê²ñ¤Î¡Ö¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¡×²ÃÆ£¹À¼¡¤Ë¡ÖËÙ¹¾¤µ¤ó¡¢¤¤¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È£²£°Ç¯Á°¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÇã¼ýÁûÆ°¤Ë¿¨¤ì¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö£²£°Ç¯¤Ö¤ê¡Ä¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿ËÙ¹¾»á¡£
¡¡²ÃÆ£¤Ë¡Ö£Ï£Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡Ö¤Ý¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê¼Ò²°¤Ë¡ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÈÈùÌ¯¤Ê¡Ä¡£Ã¯¤â²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¤°µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¡Ø¤É¤¦¡¢À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£
¡¡²ÃÆ£¤¬¡Ö¡Ø²¶¡¢½Ð¤Ê¤¤¤è¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÃÇ¤ë¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¸À¤¦¤È¡Ö¤¤¤ä¡¢ÊÌ¤Ë¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤«¤éÃÇ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï£±²ó¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤°Ê³°¤Ï¡×¤ÈËÙ¹¾»á¡£¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¥Õ¥¸²ò¶Ø¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡©¡×¤È¤¿¤¿¤ß¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡ÖËÍ¤¬²ò¶Ø¤¹¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£²ò¶Ø¤¹¤ë¤Î¤Ï¤³¤Ã¤Á¡Ê¥Õ¥¸¡Ë¤À¤«¤é¡£ËÍ¤Ï£±²ó¤â¤¤¤ä¤È¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¡Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é½Ð±é¤Ï¡Ë¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
