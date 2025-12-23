“髪を伸ばした”加藤浩次、テレビ局警備員から“ロン毛芸人”と間違えられる「これマジよ！」
お笑いコンビ・極楽とんぼの加藤浩次が、23日放送の日本テレビ系『DayDay.』（月〜金 前9：00）にVTRで出演。今年の激震ニュースを聞かれ、3ヶ月ほど前の出来事について語った。
【画像】加藤浩次と「似てる？」“ロン毛”の芸人
テレビ東京で特番の撮影があり、地下の駐車場に車を停めるために入った。加藤は「警備の方が来てくれて、何番停めてくださいとか言われるじゃないですか」と説明。「そしたらずっと警備の方が資料を見てて、騒がしくなってて…」と不思議に思い、「なんだろう、僕きょう特番で間違いないよなーって思って。間違いないんですよ」と改めて確認。すると「警備の方の、一番偉い…みたいな方が、車のところに来て、『すみません、ふかわさん今日入ってません』って言われて」と、お笑い芸人・ふかわりょうと間違えられたことを明かした。
「これマジよ！」と大声で叫ぶ加藤に、隣にいたサバンナ・高橋茂雄は大爆笑しながら「髪伸ばすもんやから！」とツッコミ。フットボールアワー・後藤輝基も「ふかわさんに寄せていったらからですよ、それは！」とツッコんだ。
加藤はそれでも「ずっと警備の方、ふかわさんで調べてたのよ。加藤ですーって言ったけどね！加藤ですよー！って」と訴えていた。
