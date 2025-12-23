ÆÃµÞ¡Ö¤·¤Ê¤Î¡×ÆâÁõ¤Ç¼«Á³É½¸½¡¡JRÅì³¤¡¢±èÀþ¥¤¥á¡¼¥¸
¡¡JRÅì³¤¤Ï23Æü¡¢Ì¾¸Å²°¡½Ä¹Ìî¤ò·ë¤ÖºßÍèÀþÆÃµÞ¡Ö¤·¤Ê¤Î¡×¸þ¤±¿··¿¼ÖÎ¾¡Ö385·Ï¡×¤ÎÎÌ»ºÀè¹Ô¼Ö¤ÎÆâÁõ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¡¢ÉáÄÌ¼Ö¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎºÂÀÊ¿§¤Ç±èÀþ¤ÎËÌ¥¢¥ë¥×¥¹¤ÎÄ«¾Æ¤±¤äÌÚÁ¾ÃÏ°è¤Î¿¹ÎÓ¤òÉ½¸½¡£2026Ç¯½Õ¤´¤í¤«¤éÁö¹Ô»î¸³¤ò»Ï¤á¤ëÍ½Äê¡£
¡¡¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤ËÇØ¤â¤¿¤ì¤¬Á°¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¤·¤Ê¤¬¤éÅÝ¤ì¡¢¸å¤í¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤ËºÑ¤à¥Ð¥Ã¥¯¥·¥§¥ë¥·¡¼¥È¤òºÎÍÑ¡£¤³¤Î¥·¡¼¥È¤ÏJRÅì³¤¤ÎºßÍèÀþ¤Ç¤Ï½é¡£
¡¡ÎÌ»ºÀè¹Ô¼Ö¤ÏJRÅì³¤»Ò²ñ¼Ò¤ÎÆüËÜ¼ÖÎ¾À½Â¤¤ÈÀîºê½Å¹©¶È»Ò²ñ¼Ò¤ÎÀîºê¼ÖÎ¾¡Ê¿À¸Í»Ô¡Ë¤¬À¸»º¤òÃ´¤¦¡£¤·¤Ê¤Î¤Ë¤Ï¥«¡¼¥Ö¤Ç¼ÖÂÎ¤ò·¹¤«¤»¤Æ²÷Å¬À¤ò¹â¤á¤ë¿¶¤ê»Ò¼°¼ÖÎ¾¤¬»È¤ï¤ì¡¢¿··¿¤Ï¥«¡¼¥Ö¤ò¤è¤êÀµ³Î¤Ë¸¡ÃÎ¤¹¤ë¡£