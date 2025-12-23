¥Ñ¥ê¢ª¥í¥¹À¤Âå¤Ï¡ÖÁ´¤¯°ã¤¦¾õ¶·¡×¡Ä²áµî¤Î·Ð¸³¤è¤êÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤¹ç¤¦Âç´ä´ÆÆÄ¡Ö¾¡¤Ä¤³¤È¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡AFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤ëU-22ÆüËÜÂåÉ½¤Ï24Æü¡¢¡ØIBARAKI Next Generation Cup2025¡Ù¤Î½éÀï(½à·è¾¡)¤ÇU-21´ØÅìÂç³ØÁªÈ´¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£º£²ó¤Î³èÆ°¤Ë¤Ï27¿Í¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢ÇÕÅÐÏ¿23¿ÍÏÈ¤òÁè¤¦ºÇ½ª¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤È¤¤¤¦°ÌÃÖÉÕ¤±¤ÎÂç²ñ¡£½éÀïÁ°Æü¤Î23Æü¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ø¤Î½àÈ÷´ü´Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âè°ì¤ÎÌÜÅª¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Ì¾ÌÜ¾å¤ÏU-22ÆüËÜÂåÉ½¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¤ÏU-20ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤¬Â³¤¯Âç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£Á´°÷¤¬2005Ç¯°Ê¹ß¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÔÀ®¤Ç¡¢U-20WÇÕ¸å¤Ç¤Ï¡ÖÈó¾ï¤ËÍ°ÕµÁ¤Ê±óÀ¬¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦11·î¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É±óÀ¬¤ËÂ³¤¤¤Æ2ÅÙÌÜ¤Î³èÆ°¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÍèÇ¯1¡Á2·î¤ÎU23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ï¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á¥Ç¡¼³°¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢FW¸åÆ£·¼²ð(¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó)¡¢DF¾®¿ù·¼ÂÀ(¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È)¡¢FW±ö³·ò¿Í(NEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó)¡¢DF´îÂ¿°íÌé(¥½¥·¥¨¥ÀB)¤éÀ¤Âå¥È¥Ã¥×¤Î²¤½£ÁÈ¤Ï¾·½¸¤Ç¤¤º¡¢Ãæ¿´¤òÃ´¤¦¤Î¤ÏGK¥Ô¥µ¥Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¹¬ÅßËÙÈø(Ì¾¸Å²°)¡¢DF»Ô¸¶Íù²»(ÂçµÜ)¡¢MFÂç´ØÍ§æÆ(ÀîºêF)¡¢MFº´Æ£Î¶Ç·²ð(²¬»³)¤éU-20WÇÕ¤Ç¼çÎÏ¤òÃ´¤Ã¤¿¹ñÆâÁÈ¡£Âç´ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖWÇÕ¤ò·Ð¸³¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¼«¿®¤òÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç´ä´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï2ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤¹Àï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥Á¡¼¥àÎ©¤Á¾å¤²´ü¤¬¥³¥í¥Ê²Ò¤À¤Ã¤¿Á°²óÂÎÀ©¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÁ°²ó¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤È¸À¤¨¤Ð¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´¤¯°ã¤¦¾õ¶·¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Áª¼ê¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¡¢Á°²ó¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇU-20WÇÕ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢À®Ä¹ÅÙ¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¡¢¸·¤·¤¤¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ì¤ÐÃÙ¤¤À¤Âå¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤¤¤Þ³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢AÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤ê¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£µÕ¤Ë¤¤¤Þ¤Î¥í¥¹À¤Âå¤ÏAÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤â¿ôÂ¿¤¯¤¤¤ë¤·¡¢¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç³¤³°¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤ÇÁ´¤¯°ã¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×(Âç´ä´ÆÆÄ)
¡¡¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ°²ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÀ®Ä¹¶ÊÀþ¤òÉÁ¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¹½¤¨¤À¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤é2Ç¯È¾Àè¤ÎºÇ½ªÍ½Áª¤ÇÃ¯¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÏÁ´¤¯ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¡È¥é¡¼¥¸100"(AÂåÉ½¸õÊä¤Î100¿Í)¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤â¤Î¤¹¤´¤¯¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢Äì¾å¤²¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï(º£²ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï)Âç³ØÀ¸¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢¹â¹»À¸¤â¤¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¤Âå¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¹â¤¤´ð½à¤ËÃÖ¤¯¤³¤È¤¬²æ¡¹¤ÎÌò³ä¡£¤³¤³¤ÇÀ®Ä¹¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¾¡¤Ä¤³¤È¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Ë½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×(Âç´ä´ÆÆÄ)
¡¡¼¡²óÂç²ñ¤Ë¤¢¤¿¤ë2Ç¯¸å¤ÎU23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ï¥í¥¹¸ÞÎØ¤ÎºÇ½ªÍ½Áª¤ò·ó¤Í¡¢¸ÞÎØ½Ð¾ì¹ñºï¸º¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡È2ÏÈ¡É¤òÁè¤¦¸·¤·¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¡¢º£²ó¤Ï¡Ö(2Ç¯¸å¤Ø¤Î°Õ¼±¤Ï)¤Þ¤À¤Þ¤À¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÂç´ä´ÆÆÄ¡£¡Ö1Ç¯¡¢2Ç¯·Ð¤Æ¤ÐÁ´¤¯°ã¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢º£²ó¤ÏÍè¤é¤ì¤ëÁª¼ê¡¢Íè¤é¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤É¤¦¥Á¡¼¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡×¤È¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¡Ö1»î¹çÌÜ¤«¤é¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥×¥é¥ó¤È¡¢¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ñ¥ï¡¼¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ò½Ð¤·¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡24Æü¤ËÂÐÀï¤¹¤ëU-21´ØÅìÂç³ØÁªÈ´¤Ï¡¢U23¥¢¥¸¥¢ÇÕÇ¯ÎðÀ©¸ÂÆâ¤ÎÇ¯Ä¹Áª¼ê¤â¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯¾å¤òÁê¼ê¤ËÀï¤¨¤ëµ®½Å¤Ê¥Æ¥¹¥È¤Î¾ì¡£Âç´ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ÎÁª¼ê¤â¤¤¤ë¤·¡¢ÎÉ¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÎÁª¼ê¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤³¤ÏÀ°Íý¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È·ë²Ì¤È½àÈ÷¤ÎÎ¾¼è¤ê¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)
