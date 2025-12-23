「GAレーベル」（SBクリエイティブ）のトークイベント「GA FES 2026 ～GA 20TH ANNIVERSARY～」が2026年1月4日（日）17時からABEMAで独占無料配信される。

【画像】「GAレーベル」のトークイベントABEMAで独占無料配信！

「みんなの“好き”を積み重ねて、20周年。」をテーマに掲げる今回は、GAレーベルの20周年を記念した特別版。総合MCに春日さくら、伊駒ゆりえ、橘杏咲を迎え、『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』恒例の大人気お料理企画をはじめ、1月TVアニメ放送開始『貴族転生～恵まれた生まれから最強の力を得る～』、TVアニメ放送5周年を迎えた『魔女の旅々』など、話題のアニメ作品キャストによるトークやバラエティ企画が目白押し。豪華シークレットゲストの登場も。「GA文庫20周年20大プロジェクト」の最新情報も続々発表される。

■番組プログラム17：00～【オープニング】出演者：春日さくら、伊駒ゆりえ、橘杏咲

17：10～【『貴族転生～恵まれた生まれから最強の力を得る～』ステージ】出演者：奈波果林（ノア・アララート役）、宮下早紀（ゾーイ役）、佐伯伊織（シャーリー・グランズ役）、橘杏咲（アリーチェ役）

17：50～【『ここは俺に任せて先に行けと言ってから10年がたったら伝説になっていた。』ステージ】出演者：梶原岳人（ロック役）、石川由依（セルリス役）、相良茉優（シア役）

18：30～【『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』ステージ】出演者：石見舞菜香（椎名真昼役）、白石晴香（白河千歳役）

19：10～【『GAレーベル』ステージ】出演者：春日さくら、伊駒ゆりえ、橘杏咲

19：50～【『一瞬で治療していたのに役立たずと追放された天才治癒師、闇ヒーラーとして楽しく生きる』ステージ】出演者：坂田将吾（ゼノス役）、花井美春（リリ役）、菊池紗矢香（レーヴェ役）

20：30～【『透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。』ステージ】出演者：シークレット

21：10～【『魔女の旅々』ステージ】出演者：本渡楓（イレイナ役）、黒沢ともよ（サヤ役）

21：50～【『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』ステージ】出演者：水瀬いのり（ヘスティア役）、千菅春香（サンジョウノ・春姫役）、日笠陽子（フレイヤ役）

22：30～【エンディング】出演者：春日さくら、伊駒ゆりえ、橘杏咲

※放送時間や出演者は予告なく変更になる場合があります。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）