Ä®ÅÄ¡¦¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤ÎË½¸À¤Ë¡Ö¤±¤óÀÕ¡×½èÊ¬¡ÄJ¥ê¡¼¥°Â¦¡Ö·è¤·¤Æµö¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤â¥Ñ¥ï¥Ï¥éÇ§Äê¤µ¤ì¤º
¡¡J¥ê¡¼¥°(ÆüËÜ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°)¤Ï23Æü¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Î¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤¬Áª¼ê¡¦¥³¡¼¥Á¤ËÂÐ¤¹¤ëË½¸À¤Ê¤É¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÈ¯¸À¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Æ±´ÆÆÄ¤È¥¯¥é¥Ö¤Ë¡Ö¤±¤óÀÕ¡×½èÊ¬¤ò²¼¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£J¥ê¡¼¥°Â¦¤Ï¹õÅÄ´ÆÆÄ¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÈ¯¸À¡¢Ë½¸À¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¤¢¤¿¤é¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÌäÂê¤Ïº£Ç¯2·î¡¢JFAË½ÎÏÅùº¬ÀäÁêÃÌÁë¸ý¤Ø¤ÎÄÌÊó¤ÇÈ¯³Ð¡£Ä®ÅÄ¤ÈJ¥ê¡¼¥°¤¬ÊÂ¹Ô¤·¡¢´Ø·¸¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£J¥ê¡¼¥°µ¬Ìó¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¤±¤óÀÕ¡×¤Ï¥¯¥é¥Ö¡¦´Ø·¸¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ¨È³¤Î¤¦¤Á¡¢È³¶â¤ä½Ð¾ìÄä»ß¤ËÈæ¤Ù¤ÆºÇ¤â·Ú¤¤½èÊ¬¡£Ä¨È³ÆâÍÆ¤ÏÄ®ÅÄ¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤ÈJ¥ê¡¼¥°¤ÎÄ´ººÆâÍÆ¤Ë´ð¤Å¤¡¢ºÛÄê°Ñ°÷²ñ¤Ø¤Î»ðÌä¤ò·Ð¤Æ·èÄê¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï»ö¼ÂÇ§Äê¤ËºÝ¤·¡¢¡Ö¹õÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢2023Ç¯º¢¤«¤éFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁª¼ê¤é¤ÎÁ°¤Ç¡¢¼«¤é¤Î°Õ¸þ¤Ë±è¤ï¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢Â¤È¿¼Ô¤È¤¤¤Ã¤¿É½¸½¤òÍÑ¤¤¤ÆÇÓ½ü¤¹¤ë°Õ¿Þ¤ò»ý¤Ã¤¿È¯¸À¤ä¡¢Îý½¬Ãæ¤ËÁª¼ê¤ª¤è¤Ó¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÁ°¤ÇÆÃÄê¤Î¥³¡¼¥Á¤ËÂÐ¤·¤ÆÂçÀ¼¤ÇÅÜÌÄ¤ë¹Ô°Ù¡¢º©¿Æ²ñ¤Î¾ì¤Ç¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂÐ¤¹¤ëË½¸ÀÅù¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÈ¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤¿¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î5ÅÀ¤Î»ö¼Â¤¬Ä¨È³ÎÌÄê¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ»²¹Í¤È¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¹õÅÄ´ÆÆÄ¤ÎËÜ·ï°ãÈ¿¹Ô°Ù¤ËË½ÎÏÅùÍ·ÁÎÏ¤Î¹Ô»È¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢µ¬Î§°ãÈ¿¤È¤·¤Æ¤Î°¼ÁÀ¤ÎÄøÅÙ¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¤â¤Î¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡£
¢¹õÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢ËÜ·ï°ãÈ¿¹Ô°Ù¤ÎÂ¸ºß¤ò´ðËÜÅª¤ËÇ§¤á¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¿¿Ùõ¤ËÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤¿¾å¡¢ËÜ·ï°ãÈ¿¹Ô°Ù¤ò´Þ¤àÄ´ººÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¸ÀÆ°¤Ë´Ø¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤Ë¿¿¼Â¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤òí´í°¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
£ËÜ·ï¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢ËÜ·ï°ãÈ¿¹Ô°Ù¤ò´Þ¤àÄ´ººÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¹õÅÄ´ÆÆÄ¤Î¸ÀÆ°¤Ë´Ø¤·¡¢ÊÛ¸î»Î¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤êÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ëÅö½é¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ËËÜ·ï¥¯¥é¥Ö¤Î¸ÜÌäÊÛ¸î»Î¤òÆ±ÀÊ¤µ¤»¡¢¹õÅÄ´ÆÆÄ¤È¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤¬ÄÌÊóÆâÍÆ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ä¤ê¼è¤ê¤¹¤ë¤³¤ÈÅù¤òµ¬À©¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ËÜ·ï¥¯¥é¥Ö¤¬¹õÅÄ´ÆÆÄ¤ò¼é¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î°õ¾Ý¤ò´Ø·¸¼Ô¤¬»ý¤Ä¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÏÄ´ººÂÐ±þ¤ÎÉÔÈ÷¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤º¡¢¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤ËÎ¨Ä¾¤Ê¶¡½Ò¤òí´í°¤µ¤»¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¿¿Áê²òÌÀ¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤·¤¿¡£
¤ËÜ·ï¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢¥á¡¼¥ë¤Ë¤è¤ëÁêÃÌÁë¸ý¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÁêÃÌ¤Ë·¸¤ë»ö¼Â¤Î³ÎÇ§¤ÏËÜ·ï¥¯¥é¥Ö¤Î·Ð±Ä¿Ø¤¬¹Ô¤¦¤³¤È¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ·ï¥¯¥é¥Ö¤Î·Ð±Ä¿Ø¤¬´ØÍ¿¤¹¤ë»ö¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤Ç¤¤ëÁêÃÌÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥ËÜ·ï°ãÈ¿¹Ô°Ù¤Ï¶¯²½Éô¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¥³¡¼¥ÁÅù¤¬¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ·ï¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ï¡¢Áá´ü¤ËÌäÂê¹Ô°Ù¤òÇÄ°®¤·¤ÆÀ§Àµ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ËÜ·ï¥¯¥é¥Ö¤Î·Ð±Ä¿ØµÚ¤Ó¶¯²½Éô¤«¤é¹õÅÄ´ÆÆÄ¤ËÂÐ¤·¤ÆÃí°Õ¤¹¤ëÅù¤Î¤±¤óÀ©µ¡Ç½¤¬Æ¯¤«¤º¡¢³°Éô¤Ø¤ÎÄÌÊó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Þ¤ÇÌäÂê¹Ô°Ù¤¬ÊüÃÖ¡¢·ÑÂ³¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡J¥ê¡¼¥°¤ÏÆ±Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò¼Â»Ü¡£ÀÄ±Æµ¹Åµ¼¹¹ÔÌò°÷¤¬¡Ö¤±¤óÀÕ¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÄ¨È³¤ò²Ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦Ë¡Åª¤ÊÂ¦ÌÌ¤Ï¤¿¤·¤«¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¹õÅÄ´ÆÆÄ¤¬¹Ô¤Ã¤¿¹Ô°Ù¤ÏÂ¾¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¿Í¸¢¡¦Âº¸·¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¸ÀÆ°¡¢Ë½¸À¤À¤Ã¤¿¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç·è¤·¤Æµö¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥¯¥é¥Ö¤Ë¤â¤±¤óÀÕ¤ò²Ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿Åö»ö¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤³¤Î»ö¼Â¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¹õÅÄ´ÆÆÄ¤Î¸ÀÆ°¤ò¤½¤Ð¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¥¯¥é¥Ö¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¤½¤ÎÊó¹ð¤òÊ¹¤¯¤Þ¤ÇÁÈ¿¥Åª¤ÊÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Ë¤â°ìÄê¤Î²ÝÂê¤Ï¤¢¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¤³¤Î»ö°Æ¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¥¯¥é¥Ö¤ÎÀÕÇ¤¤â»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¡¢º£²ó¤Î»ö°Æ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ÎÇ§Äê¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²ñ¸«¤ËÆ±ÀÊ¤·¤¿¶â»³ÂîÀ²ÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ÈÇ§Äê¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡Í¥±ÛÅª¤Ê´Ø·¸¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿¸ÀÆ°¡¢¢¶ÈÌ³¾åÉ¬Í×¤«¤ÄÁêÅö¤ÊÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¤¿¤â¤Î¡¢£Ï«Æ¯¼Ô¤Î½¢¶È´Ä¶¤¬³²¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¦3Í×ÁÇ¤òÁ´¤ÆËþ¤¿¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÍ×·ï¤â¡Ö°ìÄê¤Î¸ÂÅÙ¤òÄ¶¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£Æ±ÊÛ¸î»Î¤Ï¡Öº£²ó¡¢(Ä®ÅÄ¤Î)ÆÃÊÌÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤¬Ç§¤á¤¿»ö¼Â¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤ÆJ¥ê¡¼¥°¤Î¤Û¤¦¤Ç¤âÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢Ç§Äê¤·¤¿»ö¼Â¤ò¸µ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³(¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤ë)¤Þ¤Ç¤ÎÄøÅÙ¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÎÄøÅÙ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ëÇ§Äê¤Ï¾¯¤·Æñ¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¹õÅÄ´ÆÆÄ¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÈ¯¸ÀÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³«¼¨¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£J¥ê¡¼¥°¤ÏÉÔ³«¼¨¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤ÎÈ¯¸À¤¬Ã¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤«¤¬Åö»ö¼Ô´Ö¤Ç¤ï¤«¤ë¤¿¤á¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)
