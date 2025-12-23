²ÏËÜ·ë¡¢°ìÂÁá¤¤¡È¥ß¥Ë¥¹¥«¡É¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³ー¥ÇÈäÏª¡¡Çò´ðÄ´¤ÎÅß¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡Ö¤É¤Î°áÁõ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¡×¤È¾Î»¿
¡¡¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Î²ÏËÜ·ë¡Ê27¡Ë¤¬12·î18Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³ー¥Ç¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤¿¡ÖBMW Tokyo¡×¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ë¹ø¤«¤±¤Æ¤Û¤Û¾Ð¤à¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡£Ä¹¤¤È±¤ò¥Ïー¥Õ¥¢¥Ã¥×¤Ë¤·¤¿²ÏËÜ¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤ÄÇò¤È¿å¿§¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«ー¥È¤òÃåÍÑ¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Í¥¤¥ë¤ä¥È¥Ã¥×¥¹¡¢¥Ï¥¤¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¡¢Çò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¤Ê¥³ー¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡²ÏËÜ¤Ï¡Ö¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤Ê ¥´¥ë¥Õ¥¦¥¨¥¢¥³ー¥Ç¤Ç¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÂÁá¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µ¤Ê¬¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢Instagram¥æー¥¶ー¤«¤é¡Ö¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤Ë±Ç¤¨¤½¤¦¤ÊÇÛ¿§¤Ç¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¡¢²Ä°¦¤¤¤Ê¤¡¡×¡Öµ®½÷¤Î¤³¤Î¼Ì¿¿¤¬»ä¤Î ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤«¤ï¤æ¤¹¡×¡Ö¤¦¤ïー¤É¤Î°áÁõ¤â¤¹¤´¤¯¤ª»÷¹ç¤¤¤ÇÁÇÅ¨ ¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ãå¤³¤Ê¤·¤ò¾Î»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£