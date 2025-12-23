¾Æ¼º¤·¤¿¼ÒÅÂ¤ÎºÆ·ú¤ò¡¡¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç»Ù±ç¸Æ¤Ó¤«¤±¡¦¹Åç¸©Ê¡»³»Ô
²Ð»ö¤Ç¾Æ¼º¤·¤¿¼ÒÅÂ¤òºÆ·ú¤·¤è¤¦¤È¡¢Ê¡»³»Ô¤Î¿À¼Ò¤¬¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç»Ù±ç¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
12·î3Æü¤«¤é¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ë´óÉÕ¤òÊç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ê¡»³»Ô½ìÄ®¤Ë¤¢¤ë±öºê¿À¼Ò¤Ç¤¹¡£2024Ç¯2·î¤Ëµ¯¤¤¿²Ð»ö¤Ç¡¢ÌÚÂ¤Ê¿²°·ú¤Æ¤ÎËÜÅÂ¤¬Á´¾Æ¡£¼ÒÌ³½ê¤â°ìÉô¤¬¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¼ÒÅÂ¤ÎºÆ·úÈñÍÑ¤ÏÌó2²¯3ÀéËü±ß¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢»Ù±ç¼Ô¤Ê¤É¤«¤éÌó1²¯7000Ëü±ß¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï1500Ëü±ß¤òÌÜÉ¸¤ËÊç¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£±öºê¿À¼Ò¡¡¿À¸¶ Í¦µ¤ µÜ»Ê
¡Ö±öºê¿À¼Ò¤ÎºÆ·ú¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤´¶¨ÎÏ¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
³èÆ°¤Ï¡¢2025Ç¯2·îËö¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú2025Ç¯12·î23Æü¡¡ÊüÁ÷¡Û