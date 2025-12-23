Êü±Æ¸¦¤¬ÈïÇú2À¤¤éÂÐ¾Ý¤Ë¥²¥Î¥à²òÀÏ³«»Ï¡¡·ë²Ì¤Ï5Ç¯¸å¤á¤É¤ËÈ¯É½¤Ø¡¦¹Åç
¸¶Çú¤Ë¤è¤ëÊü¼ÍÀþÎÌ¤¬µÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈïÇú2À¤¤È¤½¤Î¿Æ¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥²¥Î¥à²òÀÏ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Êü¼ÍÀþ±Æ¶Á¸¦µæ½ê¤Ï23Æü¡¢ÈïÇú¼Ô¤äÈïÇú2À¤¤Î°äÅÁ¾ðÊó¤ò²òÌÀ¤¹¤ë¡Ö¥È¥ê¥ª¥²¥Î¥à²òÀÏ¡×¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐ¾Ý¤Ï¡¢¹Åç¤ÈÄ¹ºê¤ÎÈïÇú2À¤¡¦Ìó580¿Í¤È¡¢¤½¤Î¿Æ¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î²òÀÏ¤Ç¤Ï¡¢¿Æ¤Î¼õ¤±¤¿Êü¼ÍÀþÎÌ¤¬Â¿¤¤¥°¥ëー¥×¤È¾¯¤Ê¤¤¥°¥ëー¥×¤ËÊ¬¤±¡¢»Ò¤ÎDNAÊÑ°Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ØÏ¢À¤òÄ´¤Ù¤Þ¤¹¡£
Êü±Æ¸¦¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥²¥Î¥à²òÀÏ¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ÀâÌÀ²ñ¤Ê¤É¤ò³«ºÅ¡£ÎÑÍý¿³ºº¤ò¿Ê¤á¤¿¾å¤Çº£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²òÀÏ¤Î·ë²Ì¤Ï5Ç¯¸å¤òÌÜÉ¸¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ú2025Ç¯12·î23Æü¡¡ÊüÁ÷¡Û