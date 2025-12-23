¡Ú #2i2¡Ê¤Ë¡¼¤Ë¡Ë ¡Û½½Ì£¡Ê¤È¡¼¤ß¡Ë¤µ¤ó¡ÖËþ°÷ÅÅ¼Ö¤ÇÄà¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¥Ð¥Ã¥°¤ÎÉ³¤Ë¾Ã½ºÞ¥¹¥×¥ì¡¼¤Çº¤ÏÇ¡ÖÀàÅð¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×±Ø°÷¤ËÆÏ¤±¤ë
º£Ç¯12·î¤Ç¤Î²ò»¶¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö#2i2¡ÊÆÉ¤ß¡§¤Ë¡¼¤Ë¡Ë¡×¤Î½½Ì£¡ÊÆÉ¤ß¡§¤È¡¼¤ß¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤ÎX¤ÇËþ°÷ÅÅ¼Ö¤Ç¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½½Ì£¤µ¤ó¤Ï¡ÖËþ°÷ÅÅ¼Ö¤ÇÄà¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡×¤ÈX¤Ë¥Æ¥¥¹¥È¡£¹ç¤ï¤»¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥¶¡¼¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Î¾å¤«¤é²¼¤¬¤ëÉ³¤ÎÃ¼¤Î¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤ò·Á¼è¤Ã¤¿Î©ÂÎ¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¾Ã½ºÞ¤Î¥¹¥×¥ì¡¼¥Ü¥È¥ë¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½½Ì£¤µ¤ó¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ä°áÎà¤Î¡Ö¹õ¡×¤È´ü¤»¤º¤·¤Æ¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¾Ã½ºÞ¤Î¥Ü¥È¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢½½Ì£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤³¤ì¤ÏÀàÅð¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡ÄÃ¯¤Î¤Ç¤¹¤«¡Ä¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç½½Ì£¤µ¤ó¤Ï¡Ö±Ø°÷¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¿¡¼¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡ÖÄà¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¸ÍÏÇ¤ï¤ì¤¿¡×¤È¡¢µ©¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ë±Ø°÷¤µ¤ó¤âº¤ÏÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½½Ì£¤µ¤ó¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÂ³¤¯Åê¹Æ¤Ç¼«¿È¤Î2nd¼Ì¿¿½¸¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£°ìÊý¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û