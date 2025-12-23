◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 統一王者・井上尚弥(大橋)＜12回戦＞WBC2位 アラン・ピカソ(メキシコ)（2025年12月27日 サウジアラビア・リヤド ムハマド・アブド・アリーナ）

プロボクシング興行「リヤド・シーズン THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI」に出場する世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（32＝大橋、31勝27KO）が23日、サウジアラビアのリヤド市内で行われた公式行事「グランドアライバル」に参加した。

「グランドアライバル」は試合開催地でのお披露目イベントで、井上は白いトレーニングウエア姿でサングラスをかけて登場。興行のメインでWBC同級2位アラン・ピカソ（25＝メキシコ、32勝17KO1分け）と対戦する。サウジアラビアの環境については「これまでの海外の試合は時差がきつかった。今のマイナス6時間というのは日本人にとって凄くやりやすい」と明かしたが、「（以前に来た時よりも）ちょっと寒いですかね。部屋にいるときはお湯とか出しておかないと感想する」と警戒点も口にした。体重については「もう（リミットまで）射程圏に入って来ているので余裕です」と話した。

「グランドアライバル」が行われた屋内ステージは周囲に桜の枝や鳥居が配置され、天井から提灯が吊り下げられるなど“日本風”だった。「凄くお金かかってますよね…」とおどけて笑いを誘った井上は、隣接する試合会場が小さいことについて「それはそれでやりづらいんですよね。狭すぎて。客席が見えるじゃないですか」と懸念を明かした。それでも3〜4000人収容と聞かされると「後楽園ホールぐらいかと思っていた。3〜4000人なら大田区（総合体育館）ぐらいか。それなら全然気にならない」と話していた。

▽「THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI」対戦カード

＜世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ12回戦＞

4団体統一王者・井上尚弥（大橋）vs WBC同級2位 アラン・ピカソ（メキシコ）

＜スーパーバンタム級12回戦＞

WBA、WBC、WBO1位、IBF3位・中谷潤人（M.T）vs WBC10位セバスチャン・エルナンデス（メキシコ）

＜IBF世界スーパーフライ級タイトルマッチ12回戦＞

王者 ウィリバルド・ガルシア（メキシコ）vs 同級6位・寺地拳四朗（BMB）

＜ライト級10回戦＞

前日本王者・今永虎雅（大橋）vs WBO10位 エリドソン・ガルシア（ドミニカ共和国）

＜スーパーフェザー級8回戦＞

堤麗斗（志成）vs レオバルド・キンタナ（メキシコ）