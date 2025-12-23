¤ª¤â¤Á¤ã¤âÊª²Á¹â¡Ä¡Ö¤ªÇ¯¶Ì¡×¤â¸«Ä¾¤¹¤Ù¤¡©¡È¼«Ê¬¤Î¼ê¤ÇÄÏ¤ß¤È¤ì¡ª¡É³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¹©É×¤â¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
¾®³Ø1Ç¯¤«¤é3Ç¯À¸¤ËÅÏ¤¹¡Ö¤ªÇ¯¶Ì¡×¤ÎÁê¾ì¤Ï¡¢1000±ß¡Á3000±ß¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¡Ö¤ªÇ¯¶Ì¡×¤ÎÁê¾ì
¤ªÇ¯¶ÌÁê¾ì¤Ï¡©
½Ð¿åËã°á¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤ªÇ¯¶Ì¤ÎÁê¾ì¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¤ªÇ¯¶Ì Ç¯Âå¤´¤È¤ÎÁê¾ì¡Û¥Þ¥Í¡¼¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¥é¥ÜÄ´¤Ù
¡üÌ¤½¢³Ø»ù¡¡1000±ß¡Á3000±ß¡Ê50.3¡ó¡Ë
¡ü¾®³ØÀ¸¡ÊÄã³ØÇ¯¡Ë¡¡1000±ß¡Á3000±ß¡Ê55.7¡ó¡Ë
¡ü¾®³ØÀ¸¡Ê¹â³ØÇ¯¡Ë¡¡3000±ß¡Á5000±ß¡Ê40.4%¡Ë
¡üÃæ³ØÀ¸¡¡5000±ß¡Á1Ëü±ß¡Ê42.3%¡Ë
¡ü¹â¹»À¸¡¡5000±ß¡Á1Ëü±ß¡Ê46.0%¡Ë
¤ªÇ¯¶Ì¤ò¤¢¤²¤¿Áê¼ê¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¿ÆÀÌ¤äÍ§¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤Ê¤É¤â¤¢¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ªÇ¯¶Ì¤ò¤¢¤²¤¿Áê¼ê¡Û¥Þ¥Í¡¼¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¥é¥ÜÄ´¤Ù
1°Ì¡§¿ÆÀÌ¤Î»Ò¤É¤â¡Ê70.8%¡Ë
2°Ì¡§¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¡Ê38.2%¡Ë
3°Ì¡§¿Æ¡¦ÁÄÉãÊì¡Ê16.6¡ó¡Ë
4°Ì¡§Â¹¡Ê8.8%¡Ë
5°Ì¡§·»Äï»ÐËå¡Ê7.6¡ó¡Ë
6°Ì¡§Í§¿Í¡¦ÃÎ¿Í¤Î»Ò¤É¤â¡Ê6.7%¡Ë
7°Ì¡§»Å»ö´Ø·¸¤Î¿Í¡Ê0.5¡ó¡Ë
7°Ì¡§Í§¿Í¡Ê0.5¡ó¡Ë
ºØÆ£¹¬Ê¿¤µ¤ó¡§
»ä¤â¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤¢¤²¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤è¤ê¤À¤¤¤ÖÊª²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤ÎÃÍÃÊ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·Ê³È¯¤·¤Æ5000±ß¤¯¤é¤¤¤Ï¤¢¤²¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Êª²Á¹â¤Ç¡È¤ªÇ¯¶Ì¤Î¸«Ä¾¤·¡É¤âÉ¬Í×¤«
½Ð¿å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
Âç¿Í¤ÏÊª²Á¹â¤Ê¤É¤Ç¡ÖµëÎÁ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢½ÕÆ®¤Ê¤É¤ÇÄÂ¾å¤²¤òµá¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¸ò¾Ä¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¤ª¤â¤Á¤ã¤â²Á³Ê¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÇ¯¶Ì¤â¸«Ä¾¤·¤¬É¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ËèÇ¯¡¢ÃíÌÜ¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¡ÖÆüËÜ¤ª¤â¤Á¤ãÂç¾Þ¡×¤¬2025Ç¯¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡×¤ä¡Ö¥ë¡¼¥Ó¥Ã¥¯¥¥å¡¼¥Ö¡×¡¢¡Ö¥Ù¥¤¥Ö¥ì¡¼¥É¡×¤Ê¤É¡È¤ª¤Ê¤¸¤ß¡É¤Î¤â¤Î¤Ç¤â¡¢È¯ÇäÅö½é¤è¤ê¤âÀÇ½¤¬¿Ê²½¤·¤Æ¡¢²Á³Ê¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆüËÜ¤ª¤â¤Á¤ãÂç¾Þ2025¡Û
¡ü¥Ç¥¸¥¿¥ëÉôÌç
¡ÖTamagotchi Paradise¡×6380±ß
¢ª1996Ç¯¤Ï2039±ß
¡ü¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯ÉôÌç
¡Ö¥ë¡¼¥Ó¥Ã¥¯¥¥å¡¼¥Ö¥Ô¥¯¥»¥ë¡×3300±ß
¢ª1980Ç¯¤Ï1980±ß
¡üÆÃÊÌ¾Þ
¡ÖBEYBLADE X¡×1980±ß
¢ª1999Ç¯¤Ï968±ß
¢§¥ë¡¼¥Ó¥Ã¥¯¥¥å¡¼¥Ö¤Ï¡Ö¿§¡×¤òÂ·¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÏÍÍ¤ò¡Öºî¤ë¡×¤Ë¿Ê²½¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ù¥¤¥Ö¥ì¡¼¥É¤Ï¡Ö¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥Ñ¡¼¥Ä¡×¤«¤é¡Ö¥á¥¿¥ëÁÇºà¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¤ÎÆ°¤¤ò»ß¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤ò¡ÖÊ¬²ò¡×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢ÀÎ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È²Á³Ê¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÖÄÏ¤ß¼è¤ë¤ªÇ¯¶Ì¡×¤ÇÀ®Ä¹¤â³Ú¤·¤à¢ö
½Ð¿å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤ª¤â¤Á¤ã¤Î²Á³Ê¹âÆ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤ªÇ¯¶Ì¤Î¶â³Û¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤²ÈÄí¤â¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾ì¹ç¡¢ÅÏ¤·Êý¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÄÏ¤à¤ªÇ¯¶Ì¡×¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢¸½¶â¤ò¡Ö¼«Ê¬¤ÇÄÏ¤ß¼è¤ë¤ªÇ¯¶Ì¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤¿²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢¾®³Ø1Ç¯À¸¤Î±ù¤Ã»Ò¤¬ÉÓ¤ÎÃæ¤Î¾®Á¬¤òÄÏ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÏ¤ß¼è¤ì¤¿Ê¬¤À¤±¤ªÇ¯¶Ì¤È¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢2025Ç¯¤Ï1900±ß¼è¤ì¤Æ¡¢2024Ç¯¤è¤ê¤â300±ß¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
À®Ä¹¤È¶¦¤Ë¼ê¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÇ¯¶Ì¤ÎÁý³Û¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¤È´î¤Ù¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
ºØÆ£¹¬Ê¿¤µ¤ó
ÅìµþÂç³Ø ½Ú¶µ¼øÀìÌç¤Ï·ÐºÑ»×ÁÛ¡¦¼Ò²ñ»×ÁÛ
Ãø½ñ¡Ø¿Í¿·À¤¤Î¡Ö»ñËÜÏÀ¡×¡Ù50ËüÉôÆÍÇË
