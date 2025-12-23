¶¶ËÜ¥Þ¥Ê¥ß¡¢¡È°Õ³°¤ÊÆ±µéÀ¸¡É¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¤·¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ä¸Å´õ·Þ¤¨¤¿ÅÏÊÕ¤¨¤ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¶¦±é
¡¡½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ¥Þ¥Ê¥ß¤¬12·î22Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢°Õ³°¤Ê¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶¶ËÜ¤Ï¡Ô¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¡¢Èø¾å¾¾Ìé¤¯¤ó¤È ÅÏÊÕ¤¨¤ê¤µ¤ó70ºÐ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤Æ ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥È¡¼¥¯¤â¥¥ì¥¥ìÌÌÇò¤¤Æ±µéÀ¸¤Ç¤·¤¿ ¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ìò¼Ô¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÁý¤·¤Æ¤¤ÆÂº·É¤Ç¤¹¡Õ¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¿Íµ¤²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÈø¾å¾¾Ìé¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï
¡ÔÆ±µéÀ¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¤ªÆó¿Í¤È¤âÁÖ¤ä¤«¤Ç¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡ª¡Õ
¡Ô¤¹¤²¡ÁÆ±µéÀ¸¡Õ
¡¡¤Ê¤É¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹ÆÆâ¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤È¤Ï¡¢12·î20Æü¤È21Æü¤ËÅìµþ¡¦ÃÓÂÞ¤ÎÅìµþ·Ý½Ñ·à¾ì¥×¥ì¥¤¥Ï¥¦¥¹¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤¿½÷Í¥¡¦ÅÏÊÕ¤¨¤ê¤Î¡Ø70º× ERI WATANABE CONCERT¡Á¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤Î¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤À¤í¤¦¡©¡Á¡Ù¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤äÇÐÍ¥¤éÂ¿¤¯¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¡¢¾å±é¡£ÅÏÊÕ¤Ï±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î³Ú¶Ê¤ä¥·¥ã¥ó¥½¥ó¡¢¥¸¥ã¥º¡¢¥¿¥ó¥´¤Ê¤ÉÉý¹¤¤³Ú¶Ê¤ò²Î¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¤Ï¡Ö¸Å´õ¤ò·Þ¤¨¤¿ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤¬µÇ°¤¹¤Ù¤¥³¥ó¥µ¡¼¥È²ñ¾ì¤òÃÓÂÞ¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¾åµþ¤·¤¿ºÝ¤Ë½é¤á¤Æ±é·à¤ò³Ø¤ó¤ÀÉñÂæ·Ý½Ñ³Ø±¡¤¬ÃÓÂÞ¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÅÏÊÕ¤¨¤ê¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë²Î¤¬¾å¼ê¤¤¡£±é½Ð¤â¤ª¤â¤·¤í¤¯¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¶¶ËÜ¤Ï1997Ç¯¤ËÂè7²óÁ´ÆüËÜ¹ñÌ±ÅªÈþ¾¯½÷¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç±éµ»ÉôÌç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢ºÙÀî°¦¼Â¤Î·ÝÌ¾¤Ç·ÝÇ½³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¤¬¡¢ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»³·Á¤Î½÷»Ò¹â¹»¤«¤éÅìµþ¤ÎËÙ±Û¹â¹»¤ØÅ¾Æþ¤·¤¿¡£¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤â²¼ÀÑ¤ß¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢20Âå¸åÈ¾¤Ë¡ÖÊ¿À®¤ÎÃÄÃÏºÊ¡×¡Ö°¦¿Í¤Ë¤·¤¿¤¤½÷¡×¤Ê¤É¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡È°¦¿Í¥¥ã¥é¡É¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖÅÏÊÕ¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸»³·Á¸©»³·Á»Ô½Ð¿È¤Î¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢21Æü¤Î¸ø±é¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¡¢Æ±¤¸Æü¤ËÈø¾å¤µ¤ó¤Ï¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ï2024Ç¯2·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ð¥é¤¤¤í¥À¥ó¥Ç¥£¡Ù¡ÊTOKYO MX¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢Èø¾å¤µ¤ó¤ÈËÙ±Û¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÆÈ¿È»þÂå¤Ï°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¤µ¤ó¤ÏÈø¾å¤µ¤ó¤È¹â¹»»þÂå¤«¤éÃçÎÉ¤·¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2019Ç¯11·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¤ª¤·¤ã¤ì¥¤¥º¥à¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Ø¾¾Ìé¤ÈËÍ¤È¥Þ¥Ê¥ß¤Á¤ã¤ó¤ÏÆ±¤¸¥¯¥é¥¹¤Ç¤·¤¿¡Ù¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¹â¹»»þÂå¤Î¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ø¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ª¤È¤Ê¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢°¦¿Í¥¥ã¥é¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ï¾×·âÅª¤Ç¤·¤¿¡Ù¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¹â¹»»þÂå¤Î¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Ç¤¢¤ë2¿Í¤Î¡È¶¦±é¡É¤Ëº£¸å¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£