¡Ú¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡Û½÷»ÒÂåÉ½¡¦¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤¬³®Àûµ¢¹ñ¡¡¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤ØµÈÂ¼¼ÓÌé¹á¡Ö¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡×
¡¡¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»Ò¤Ç£²£°£²£¶Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤¬³®Àûµ¢¹ñ¤·¤¿¡£
¡¡£±£²·î¤Ë¥«¥Ê¥À¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À¤³¦ºÇ½ªÍ½Áª¤Ï£±¼¡¥ê¡¼¥°¤ò£²°ÌÄÌ²á¤·¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤âÀ©¤·¤Æ¸ÞÎØÀÚÉä¤òÃ¥¼è¡££²£³Æü¤Ë¤ÏÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¹¥¥Ã¥×¡¦µÈÂ¼¼ÓÌé¹á¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¤¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¥µ¡¼¥É¡¦¾®Ìî»û²ÂÊâ¤Ï¡Ö»Ä¤ê¾¯¤Ê¤¤´ü´Ö¤ÇºÇ¹â¤Î½àÈ÷¤ò½Å¤Í¤Æ¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¡¢¥»¥«¥ó¥É¡¦¾®Ã«Í¥Æà¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤È¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤êÄ´À°¤ò½Å¤Í¤Æ¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡À¤³¦ºÇ½ªÍ½Áª¸å¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼À¤³¦ºÇ¹âÊö¡¦¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡Ê£Ç£Ó¡Ë¤Î£±¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥«¥Ê¥Ç¥£¥¢¥ó¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤Ë½Ð¾ì¡£½à·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤ë¤â¡¢£´¶¯Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢¹¥Ä´¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£