²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤Î(º¸¤«¤é)¾®ÎÓÌ¤Æà¡¢¶á¹¾Ã«°ÉºÚ¡¢µÈÂ¼¼ÓÌé¹á¡¢¾®Ã«Í¥Æà¡¢¾®Ìî»û²ÂÊâ

¡¡¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»Ò¤Ç£²£°£²£¶Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤¬³®Àûµ¢¹ñ¤·¤¿¡£

¡¡£±£²·î¤Ë¥«¥Ê¥À¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À¤³¦ºÇ½ªÍ½Áª¤Ï£±¼¡¥ê¡¼¥°¤ò£²°ÌÄÌ²á¤·¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤âÀ©¤·¤Æ¸ÞÎØÀÚÉä¤òÃ¥¼è¡££²£³Æü¤Ë¤ÏÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¹¥­¥Ã¥×¡¦µÈÂ¼¼ÓÌé¹á¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿¡£¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¤¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£

¡¡¥µ¡¼¥É¡¦¾®Ìî»û²ÂÊâ¤Ï¡Ö»Ä¤ê¾¯¤Ê¤¤´ü´Ö¤ÇºÇ¹â¤Î½àÈ÷¤ò½Å¤Í¤Æ¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¡¢¥»¥«¥ó¥É¡¦¾®Ã«Í¥Æà¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤È¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤êÄ´À°¤ò½Å¤Í¤Æ¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£

¡¡À¤³¦ºÇ½ªÍ½Áª¸å¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼À¤³¦ºÇ¹âÊö¡¦¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡Ê£Ç£Ó¡Ë¤Î£±¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥«¥Ê¥Ç¥£¥¢¥ó¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤Ë½Ð¾ì¡£½à·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤ë¤â¡¢£´¶¯Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢¹¥Ä´¤ò¥­¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£