STARGLOWが、メンバーのクリエイティビティにフォーカスしたYouTube企画「SG LAB」の第3弾映像を、STARGLOW公式YouTubeチャンネルにて公開した。

第3弾では、メンバーのKANONとADAMが藤井 風の楽曲「優しさ」をカバー。本楽曲は、2人がオーディションプロジェクト「THE LAST PIECE」の2次審査でも歌唱した楽曲だ。当時とは異なる表現や感情の深みが加わった、現在の2人だからこそ届けられるパフォーマンスに仕上がっているという。

https://youtu.be/aQYD2fs6jis

「SG LAB」は、STARGLOWのメンバーそれぞれの“創作”や“表現の現在地”にフォーカスしたYouTube企画。これまでに公開されたTAIKI・GOICHIによるサイファー、RUIのソロパフォーマンスに続き、第3弾となる本作でも、彼らの多面的な表現力が提示された。今後もユニットやソロなど、多彩な形でSTARGLOW公式YouTubeチャンネルにて順次公開予定だ。

STARGLOWは、2026年1月21日にデビューシングル「Star Wish」をリリースする。また、1月31日、2月1日には神奈川・横浜BUNTAIにて初の単独イベント＜STARGLOW DEBUT SHOWCASE(仮)＞の開催も控えている。

◾️「Star Wish」 2026年1月21日（水）リリース

購入：https://STARGLOW.lnk.to/StarWish ▼CD収録内容（全品番共通）

001.Star Wish

02.My Job

03.Love Myself ’26

04.PIECES -STARGLOW Ver.- ◆初回盤A【SG+DVD(スマプラ対応)】

初回生産限定

品番 : AVCD-61644/B

価格 : \2,695（税込）

仕様 : 紙ジャケット

特典（封入） : トレーディングカードA (全5種類セット封入)

応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード

DVD収録内容

・Star Wish -Music Video-

・Star Wish -Behind The Scenes- ◆初回盤B【SG+DVD(スマプラ対応)】

初回生産限定

品番 : AVCD-61645/B

価格 : \2,695（税込）

仕様 : 紙ジャケット

特典（封入） : トレーディングカードB (全5種類セット封入)

応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード

DVD収録内容(予定)

・撮り下ろし特典映像(タイトル未定) ◆通常盤【SG(スマプラ対応)】

品番 : AVCD-61646

価格 : \1,595（税込）

初回仕様 : 紙ジャケット

初回特典（封入） : トレーディングカードC (全5種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード ◆BMSG MUSIC SHOP専売商品【SG+DVD(スマプラ対応)】

初回生産限定

品番 : AVC1-61647/B

価格 : \4,620（封入）

仕様 : デジパック・三方背ケース

特典 : フォトブック ◆BMSG MUSIC SHOP専売商品【SG+Blu-ray(スマプラ対応)】

初回生産限定

品番 : AVC1-61648/B

価格 : \4,620 (税込) / \4,200 (税抜)

仕様 : デジパック・三方背ケース

特典 : フォトブック

DVD・Blu-ray収録内容 (AVC1-61647/B・AVC1-61648/B 共通)

・Star Wish -Music Video-

・Star Wish -Behind The Scenes-

・STALOG -SPECIAL EDITION- [THE LAST PIECE 思い出の地へ]

・Star Wish -Photo Shooting Behind The Scenes- ◆BMSG MUSIC SHOPにてオリジナルグッズのバンドル商品もリリース！

[販売期間：11月27日（木）23:59まで]

BMSG MUSIC SHOP専売商品【SG(スマプラ対応)+グッズ】

初回生産限定

同梱 : CD+バンドルグッズ ([Star Wish] Keyring・オリジナル集合トレーディングカード付き)

品番 : AVZ1-61649

価格 : \3,795（税込）

仕様 : 紙ジャケット

特典(封入) : トレーディングカードC (全5種類セット封入)

応募特典 : 応募抽選特典シリアル ◆応募抽選特典シリアルコード内容

「Star Wish」のリリースを記念して各形態(初回生産分)に封入されている応募抽選特典シリアルコードでご応募頂ける特典となります。 ＜特典内容＞

1つのシリアルコードで1口分の応募が可能となります。

A賞：Talk Show & Greeting ＠北海道／東京／愛知／大阪／福岡

（ご招待：各会場500名様）

※トークとお見送りを予定しております

※日程や詳細は後日ご案内予定

B賞：直筆サイン入りジャケットサイズフォトカード (50名様)

応募者全員：オリジナル動画コメント ＜対象商品＞

初回盤A SG+DVD(スマプラ対応) \2,695（税込） AVCD-61644/B

初回盤B SG+DVD(スマプラ対応) \2,695（税込） AVCD-61645/B

通常盤 SG(スマプラ対応) \1,595（税込） AVCD-61646

BMSG MUSIC SHOP専売商品(SG(スマプラ対応)+グッズ) \3,795 (税込) AVZ1-61649