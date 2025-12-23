STARGLOW、YouTube企画「SG LAB」第3弾としてKANON・ADAMによる藤井 風「優しさ」のカバー動画公開
STARGLOWが、メンバーのクリエイティビティにフォーカスしたYouTube企画「SG LAB」の第3弾映像を、STARGLOW公式YouTubeチャンネルにて公開した。
第3弾では、メンバーのKANONとADAMが藤井 風の楽曲「優しさ」をカバー。本楽曲は、2人がオーディションプロジェクト「THE LAST PIECE」の2次審査でも歌唱した楽曲だ。当時とは異なる表現や感情の深みが加わった、現在の2人だからこそ届けられるパフォーマンスに仕上がっているという。
「SG LAB」は、STARGLOWのメンバーそれぞれの“創作”や“表現の現在地”にフォーカスしたYouTube企画。これまでに公開されたTAIKI・GOICHIによるサイファー、RUIのソロパフォーマンスに続き、第3弾となる本作でも、彼らの多面的な表現力が提示された。今後もユニットやソロなど、多彩な形でSTARGLOW公式YouTubeチャンネルにて順次公開予定だ。
STARGLOWは、2026年1月21日にデビューシングル「Star Wish」をリリースする。また、1月31日、2月1日には神奈川・横浜BUNTAIにて初の単独イベント＜STARGLOW DEBUT SHOWCASE(仮)＞の開催も控えている。
◾️「Star Wish」
2026年1月21日（水）リリース
▼CD収録内容（全品番共通）
001.Star Wish
02.My Job
03.Love Myself ’26
04.PIECES -STARGLOW Ver.-
◆初回盤A【SG+DVD(スマプラ対応)】
初回生産限定
品番 : AVCD-61644/B
価格 : \2,695（税込）
仕様 : 紙ジャケット
特典（封入） : トレーディングカードA (全5種類セット封入)
応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
DVD収録内容
・Star Wish -Music Video-
・Star Wish -Behind The Scenes-
◆初回盤B【SG+DVD(スマプラ対応)】
初回生産限定
品番 : AVCD-61645/B
価格 : \2,695（税込）
仕様 : 紙ジャケット
特典（封入） : トレーディングカードB (全5種類セット封入)
応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
DVD収録内容(予定)
・撮り下ろし特典映像(タイトル未定)
◆通常盤【SG(スマプラ対応)】
品番 : AVCD-61646
価格 : \1,595（税込）
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典（封入） : トレーディングカードC (全5種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
◆BMSG MUSIC SHOP専売商品【SG+DVD(スマプラ対応)】
初回生産限定
品番 : AVC1-61647/B
価格 : \4,620（封入）
仕様 : デジパック・三方背ケース
特典 : フォトブック
◆BMSG MUSIC SHOP専売商品【SG+Blu-ray(スマプラ対応)】
初回生産限定
品番 : AVC1-61648/B
価格 : \4,620 (税込) / \4,200 (税抜)
仕様 : デジパック・三方背ケース
特典 : フォトブック
DVD・Blu-ray収録内容 (AVC1-61647/B・AVC1-61648/B 共通)
・Star Wish -Music Video-
・Star Wish -Behind The Scenes-
・STALOG -SPECIAL EDITION- [THE LAST PIECE 思い出の地へ]
・Star Wish -Photo Shooting Behind The Scenes-
◆BMSG MUSIC SHOPにてオリジナルグッズのバンドル商品もリリース！
[販売期間：11月27日（木）23:59まで]
BMSG MUSIC SHOP専売商品【SG(スマプラ対応)+グッズ】
初回生産限定
同梱 : CD+バンドルグッズ ([Star Wish] Keyring・オリジナル集合トレーディングカード付き)
品番 : AVZ1-61649
価格 : \3,795（税込）
仕様 : 紙ジャケット
特典(封入) : トレーディングカードC (全5種類セット封入)
応募特典 : 応募抽選特典シリアル
◆応募抽選特典シリアルコード内容
「Star Wish」のリリースを記念して各形態(初回生産分)に封入されている応募抽選特典シリアルコードでご応募頂ける特典となります。
＜特典内容＞
1つのシリアルコードで1口分の応募が可能となります。
A賞：Talk Show & Greeting ＠北海道／東京／愛知／大阪／福岡
（ご招待：各会場500名様）
※トークとお見送りを予定しております
※日程や詳細は後日ご案内予定
B賞：直筆サイン入りジャケットサイズフォトカード (50名様)
応募者全員：オリジナル動画コメント
＜対象商品＞
初回盤A SG+DVD(スマプラ対応) \2,695（税込） AVCD-61644/B
初回盤B SG+DVD(スマプラ対応) \2,695（税込） AVCD-61645/B
通常盤 SG(スマプラ対応) \1,595（税込） AVCD-61646
BMSG MUSIC SHOP専売商品(SG(スマプラ対応)+グッズ) \3,795 (税込) AVZ1-61649
◾️＜STARGLOW DEBUT SHOWCASE (仮)＞
2026年1月31日（土）
OPEN 17:00 / START 18:00
2026年2月1日（日）
OPEN 13:00 / START 14:00
OPEN 17:00 / START 18:00
※開場/開演時間は変更となる場合がございます。
