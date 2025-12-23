T.C.R.横浜銀蝿R.S.のギタリスト・Johnnyが、2026年1月28日にリリースする40年ぶりのソロアルバム『ヨコハマ・グラフィティ』を携えた東名阪ライブツアー＜Johnny Live Tour “ヨコハマ・グラフィティ”＞の開催を発表した。

1981年「ジェームス・ディーンのように」でのソロデビューから1985年のラストシングル「いろあせて蜃気楼」まで、当時4年間の活動においてはツアーという形でのライブは行われておらず、40年の時を経て、初めてのライブツアー開催となる。

アルバムと同名タイトルを冠して開催される本ツアーは、2026年3月21日の大阪・江坂MUSEを皮切りに、3月22日に愛知・名古屋JAMMIN’、3月28日に東京・新宿ReNYにて開催。東京のみ昼夜2公演が行われる。

Johnnyオフィシャルウェブサイトでは、本日20時から2026年1月12日23時59分まで、最も早くチケットを購入できる「HP抽選先行」の受付を開催中だ。また二次抽選としてアルバム『ヨコハマ・グラフィティ』の初回製造分に「CD封入先行シリアルナンバー」も封入される。

さらに、Johnnyからのメッセージが色濃く刻まれた新曲「Pure Mind」のMVもYouTubeにて公開された。監督は映像クリエイターの吉田ハレラマ。ゲストミュージシャンとして、ロックバンド・lynch.の明徳（B）と晁直（Dr）もMVに参加している。

また、2026年1月3日にはFM COCOLO「765 SQUARE」にJohnnyが登場。「Another Story Of ヨコハマ・グラフィティ」と題して、本アルバムについて対談形式のインタビューに答える。アルバムで新録された「二十才の頃」「ジェームス・ディーンのように 2026」「男の勲章 2026」がいち早くオンエアとなるので、ラジオやradikoでチェックしてほしい。

◆ ◆ ◆

◾️Johnny コメント

10代・20代の頃の心の葛藤や思い、経験のかけらをぎゅっと詰め込みたかったんです。今、67歳の自分として、「あの頃になりたかった大人になれたのかな？」「あの頃の自分に恥ずかしくない大人でいられているかな？」って、思うんですよね。この曲を聴いてくれる人に同じことを考えてもらえたらいいな、って思って書きました。

過去は変えられないけど、未来はどんなふうにでも作れる。だから、もう一度、自分のことを振り返って考えてみてほしいなと思ったんです。もし、子供の頃になりたかった大人になれていないと思うなら、じゃあこれからどうしたらなれるんだろうって、もう一度考えてみてもいいんじゃないかなって。

今は、信じられないような出来事がたくさん起きていますよね。子供の頃って、単純に「気が合うから」って友達になったけど、大人になると「この人と付き合えばメリットがあるかも」なんて考えが頭をよぎったりして。でも、もし世界中の誰もが子供の頃の純粋な気持ちを忘れなかったら、争いごとや不幸な出来事って、もっと少なくなるんじゃないかって思うんです。

もう一度、子供の頃の気持ちに立ち返って、自分や世界のことを考えてみようよ、っていうメッセージも込めています。

◆ ◆ ◆

■＜Johnny Live Tour “ヨコハマ・グラフィティ”＞ 2026年3月21日（土）大阪・江坂 MUSE

16:00開場 / 16:30開演 2026年3月22日（日）愛知・名古屋 JAMMIN’

16:00開場 / 16:30開演 2026年3月28日（土）東京・新宿ReNY

[昼公演] 14:30開場 / 15:00開演

[夜公演] 18:00開場 / 18:30開演 HP抽選先行

[受付期間] 2025年12月23日（火）20:00 〜 2026年1月12日（月・祝）23:59

[受付URL] https://eplus.jp/johnny-hp/

■ソロアルバム『ヨコハマ・グラフィティ』 初回限定盤 通常盤 2026年1月28日（水）リリース ・初回限定盤（2CD+DVD）

￥7,800（税込）KICS 94239

三方背ケース仕様 ／ 別冊32Pフォトブック同梱 ・通常盤（CD ONLY）

￥2,800（税込）KICS 4239 ▼収録内容

DISC 01｜オリジナルアルバム [初回限定盤と通常盤共通内容]

01 Highway Dancer

02 ジェームス・ディーンのように 2026

03 Pure Mind

04 二十才の頃

05 男の勲章 2026

06 青春 Memories

07 Frustration

08 湘南ノスタルジー [01-07] 作詞・作曲：Johnny ／ 編曲：Johnny ＆ 時乗浩一郎

[08] 作詞：翔 ／ 作曲：TAKU ／ 編曲：Johnny ＆ 時乗浩一郎 DISC 02｜ベストアルバム [初回限定盤のみ]

01 ジェームス・ディーンのように

02 $百萬BABY

03 土曜の夜はHighway Danceで

04 みにくいアヒルの子

05 誘惑カーチェイス

06 いろあせて蜃気楼

07 鏡の中の自分

08 Let’s do!

09 恋のOne Scene

10 太陽のツイスト / Johnny＆みゆき

11 88の星座

12 真夜中のレーサー

13 セクシー・ルウ

14 ジュリエットの幻影

15 リボンをほどいて

16 KISS ME DARLIN’

※「$百萬BABY」の「$」は縦線二本） [01] 作詞・作曲：Johnny ／ 編曲：T.C.R.横浜銀蝿R.S.

[02,10] 作詞：松本 隆 ／ 作曲・編曲：Johnny

[03,04,08,09] 作詞・作曲・編曲：Johnny

[05,12,14,15,16] 作詞：松本 隆 ／ 作曲：Johnny ／ 編曲：大谷和夫

[06,07] 作詞・作曲：Johnny ／ 編曲：大谷和夫

[11] 作詞・作曲：Johnny ／ 編曲：戸塚 修

[13] 作詞：松本 隆 ／ 作曲：Johnny ／ 編曲：入江 純 DISC 03｜DVD [初回限定盤のみ]

01 Pure Mind (Music Video)

02 二十才の頃 (Music Video)

03 Johnny ロングインタビュー

■＜Johnny「ヨコハマ・グラフィティ」発売記念イベント＞ 日時：2026年1月28日（水）19：00（集合時間18：45）

場所：タワーレコード新宿店9Fイベントスペース

内容：サイン会

詳細：https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t16629/ 日時：2026年1月31日（土）13：00（集合時間12：40）

場所：横浜ワールドポーターズ1Fハワイアンタウン（スタジオカプア）

内容：ミニライブ＆サイン会

詳細：https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t16630/