T.C.R.横浜銀蝿R.S.・Johnny、初の東名阪ライブツアー＜ヨコハマ・グラフィティ＞開催決定。アルバム収録曲「Pure Mind」のMV公開も
T.C.R.横浜銀蝿R.S.のギタリスト・Johnnyが、2026年1月28日にリリースする40年ぶりのソロアルバム『ヨコハマ・グラフィティ』を携えた東名阪ライブツアー＜Johnny Live Tour “ヨコハマ・グラフィティ”＞の開催を発表した。
1981年「ジェームス・ディーンのように」でのソロデビューから1985年のラストシングル「いろあせて蜃気楼」まで、当時4年間の活動においてはツアーという形でのライブは行われておらず、40年の時を経て、初めてのライブツアー開催となる。
アルバムと同名タイトルを冠して開催される本ツアーは、2026年3月21日の大阪・江坂MUSEを皮切りに、3月22日に愛知・名古屋JAMMIN’、3月28日に東京・新宿ReNYにて開催。東京のみ昼夜2公演が行われる。
Johnnyオフィシャルウェブサイトでは、本日20時から2026年1月12日23時59分まで、最も早くチケットを購入できる「HP抽選先行」の受付を開催中だ。また二次抽選としてアルバム『ヨコハマ・グラフィティ』の初回製造分に「CD封入先行シリアルナンバー」も封入される。
さらに、Johnnyからのメッセージが色濃く刻まれた新曲「Pure Mind」のMVもYouTubeにて公開された。監督は映像クリエイターの吉田ハレラマ。ゲストミュージシャンとして、ロックバンド・lynch.の明徳（B）と晁直（Dr）もMVに参加している。
また、2026年1月3日にはFM COCOLO「765 SQUARE」にJohnnyが登場。「Another Story Of ヨコハマ・グラフィティ」と題して、本アルバムについて対談形式のインタビューに答える。アルバムで新録された「二十才の頃」「ジェームス・ディーンのように 2026」「男の勲章 2026」がいち早くオンエアとなるので、ラジオやradikoでチェックしてほしい。
◾️Johnny コメント
10代・20代の頃の心の葛藤や思い、経験のかけらをぎゅっと詰め込みたかったんです。今、67歳の自分として、「あの頃になりたかった大人になれたのかな？」「あの頃の自分に恥ずかしくない大人でいられているかな？」って、思うんですよね。この曲を聴いてくれる人に同じことを考えてもらえたらいいな、って思って書きました。
過去は変えられないけど、未来はどんなふうにでも作れる。だから、もう一度、自分のことを振り返って考えてみてほしいなと思ったんです。もし、子供の頃になりたかった大人になれていないと思うなら、じゃあこれからどうしたらなれるんだろうって、もう一度考えてみてもいいんじゃないかなって。
今は、信じられないような出来事がたくさん起きていますよね。子供の頃って、単純に「気が合うから」って友達になったけど、大人になると「この人と付き合えばメリットがあるかも」なんて考えが頭をよぎったりして。でも、もし世界中の誰もが子供の頃の純粋な気持ちを忘れなかったら、争いごとや不幸な出来事って、もっと少なくなるんじゃないかって思うんです。
もう一度、子供の頃の気持ちに立ち返って、自分や世界のことを考えてみようよ、っていうメッセージも込めています。
■＜Johnny Live Tour “ヨコハマ・グラフィティ”＞
2026年3月21日（土）大阪・江坂 MUSE
16:00開場 / 16:30開演
2026年3月22日（日）愛知・名古屋 JAMMIN’
16:00開場 / 16:30開演
2026年3月28日（土）東京・新宿ReNY
[昼公演] 14:30開場 / 15:00開演
[夜公演] 18:00開場 / 18:30開演
HP抽選先行
[受付期間] 2025年12月23日（火）20:00 〜 2026年1月12日（月・祝）23:59
[受付URL] https://eplus.jp/johnny-hp/
■ソロアルバム『ヨコハマ・グラフィティ』
2026年1月28日（水）リリース
・初回限定盤（2CD+DVD）
￥7,800（税込）KICS 94239
三方背ケース仕様 ／ 別冊32Pフォトブック同梱
・通常盤（CD ONLY）
￥2,800（税込）KICS 4239
▼収録内容
DISC 01｜オリジナルアルバム [初回限定盤と通常盤共通内容]
01 Highway Dancer
02 ジェームス・ディーンのように 2026
03 Pure Mind
04 二十才の頃
05 男の勲章 2026
06 青春 Memories
07 Frustration
08 湘南ノスタルジー
[01-07] 作詞・作曲：Johnny ／ 編曲：Johnny ＆ 時乗浩一郎
[08] 作詞：翔 ／ 作曲：TAKU ／ 編曲：Johnny ＆ 時乗浩一郎
DISC 02｜ベストアルバム [初回限定盤のみ]
01 ジェームス・ディーンのように
02 $百萬BABY
03 土曜の夜はHighway Danceで
04 みにくいアヒルの子
05 誘惑カーチェイス
06 いろあせて蜃気楼
07 鏡の中の自分
08 Let’s do!
09 恋のOne Scene
10 太陽のツイスト / Johnny＆みゆき
11 88の星座
12 真夜中のレーサー
13 セクシー・ルウ
14 ジュリエットの幻影
15 リボンをほどいて
16 KISS ME DARLIN’
※「$百萬BABY」の「$」は縦線二本）
[01] 作詞・作曲：Johnny ／ 編曲：T.C.R.横浜銀蝿R.S.
[02,10] 作詞：松本 隆 ／ 作曲・編曲：Johnny
[03,04,08,09] 作詞・作曲・編曲：Johnny
[05,12,14,15,16] 作詞：松本 隆 ／ 作曲：Johnny ／ 編曲：大谷和夫
[06,07] 作詞・作曲：Johnny ／ 編曲：大谷和夫
[11] 作詞・作曲：Johnny ／ 編曲：戸塚 修
[13] 作詞：松本 隆 ／ 作曲：Johnny ／ 編曲：入江 純
DISC 03｜DVD [初回限定盤のみ]
01 Pure Mind (Music Video)
02 二十才の頃 (Music Video)
03 Johnny ロングインタビュー
■＜Johnny「ヨコハマ・グラフィティ」発売記念イベント＞
日時：2026年1月28日（水）19：00（集合時間18：45）
場所：タワーレコード新宿店9Fイベントスペース
内容：サイン会
詳細：https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t16629/
日時：2026年1月31日（土）13：00（集合時間12：40）
場所：横浜ワールドポーターズ1Fハワイアンタウン（スタジオカプア）
内容：ミニライブ＆サイン会
詳細：https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t16630/
