関西運動記者クラブ選定の「第６９回関西スポーツ賞」の表彰式が２３日、大阪市内で行われた。

高校３年生で９月の東京世界陸上に出場した女子８００メートル日本記録保持者の久保凛（１７）＝東大阪大敬愛＝も個人の部で選出され、出席。「世界陸上に出て、日本記録も更新でき、充実したシーズンでした」と振り返った。

高校生活で２度、日本記録を塗り替えた久保。９月に東京で世界陸上に初出場した際は、出場で満足することなく、予選落ちした際は悔し涙を流した。来年へ向け「スピードと持久力の両方を磨きたい。８００メートルメインで」と同種目で、さらなる高みを見据える。

◆久保凛（くぼ・りん）２００８年１月２０日、和歌山・串本町生まれ。１７歳。小学１年から６年までサッカー、潮岬中から本格的に陸上競技を始めた。東大阪大敬愛高に進み、全国高校総体８００メートル３連覇。２４年、日本選手権で初優勝。奈良の競技会では日本女子初の２分切りとなる１分５９秒９３の日本新記録（当時）をマーク。今年７月の日本選手権は１分５９秒５２と、さらに縮めて２連覇。９月の東京世界陸上出場。サッカー日本代表ＭＦ久保建英（Ｒソシエダード）は、いとこ。