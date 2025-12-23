◾️＜HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL＞中継＆配信情報

◆映画館ライブ・ビューイング（日本国内）

・日時：2026年1月29日（木）19:00開演

・会場：全国各地の映画館 https://liveviewing.jp/hyde-jekyll/

※開場時間は映画館によって異なります。

※上映終了時刻が22時を超える可能性があるため、以下の地域では条例によりチケットのご購入及びご入場いただける年齢に制限がございます。ご購入前に必ずご確認ください。

[群馬県、大阪府]18歳未満の方は保護者同伴に関わらず入場不可。

[和歌山県]14歳未満の方は保護者同伴に関わらず入場不可。18歳未満（高校生以上）の方は保護者同伴の場合に限り入場可。

[岐阜県、三重県、沖縄県]18歳未満の方は保護者同伴の場合に限り入場可。

※各映画館・施設は独自に年齢確認や運用を行っている場合があります。チケットをご購入の際は、必ずご利用予定の映画館HP等でご案内をご確認ください。

・料金：￥4,500（税込）

※全席指定

※3歳以上有料／3歳未満で座席をご使用の場合は有料

※プレイガイドでチケットをご購入の際は、チケット代以外に各種手数料がかかります。

▼チケットスケジュール／お申込み

ファンクラブ先行（抽選）：2025年12月23日（火）20:00 〜 2026年1月5日（月）23:59

・HYDEIST：https://www.hyde.com/hydeist

※お申込みは、HYDE Official FanClub「HYDEIST」会員のみとなります。同行者の方は「HYDEIST」会員である必要はございません。

・HYDEIST Mobile：https://m.hyde.com/

※お申込みは、HYDE Official Mobile Site「HYDEIST Mobile」会員のみとなります。同行者の方は「HYDEIST Mobile」会員である必要はございません。

※各種ファンクラブ先行は、おひとり様につき4枚までお申込みいただけます。

※ファンクラブ先行が2種類ございます。2種類ともお申込みの場合、重複当選する可能性があります。あらかじめご了承ください。

※ファンクラブ先行・ プレリザーブいずれもお申込みの場合、重複当選する可能性があります。あらかじめご了承ください。なお、ファンクラブ先行にお申し込みの方を優先的に当選とさせていただきます。ただし、当選をお約束するものではございませんので、あらかじめご了承ください。

※当落発表：1月22日（木）13:00頃予定

プレリザーブ（抽選）：2025年12月23日（火）20:00 〜 2026年1月5日（月）23:59

・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/hyde-tour2026-lv/

※おひとり様につき4枚までお申込みいただけます。

※当落発表：1月22日（木）13:00頃予定

一般発売（先着）

2026年1月25日（日）18:00 〜 1月28日（水）12:00

・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/hyde-tour2026-lv/

・セブン-イレブン店内のマルチコピー機

※おひとり様につき4枚までお申込みいただけます。

※一般発売は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします。

チケットに関する注意事項

※先行（抽選）受付期間終了後は、抽選結果確認期間前であっても、変更・取消しはできません。

※チケット購入後はチケットの発券の有無に関わらず、上映中止等の案内事項を除き、お客様都合による変更・取消し・払戻しはできません。

※未成年のお客様は、必ず保護者の承諾を得てから、チケットのご購入とご来場をお願いいたします。

※営利を目的としたチケットの購入、譲渡・転売行為は、いかなる場合も固くお断りしております。転売されたチケットは無効となり入場をお断りする場合がございます。

※チケットはいかなる場合（紛失・盗難・破損・持ち忘れ等）でも再発行いたしません。また、ご入場前に半券を切り離したチケットは無効となる場合がございます。管理・保管には十分にご注意ください。

《プレイガイドチケットに関するお問い合わせ》

◎チケットぴあ ヘルプページ：https://t.pia.jp/help/

※インターネットでのお申込みには、事前にプレイガイドの会員登録（無料）が必要になります。

※プレイガイドでは、システムメンテナンスのため、お申込み・お支払い・お受取り等の手続きをご利用いただけない時間がございます。詳しくはプレイガイドのホームページにてご確認ください。

◆ライブ配信

・日時：2026年1月29日（木）18:45 OPEN／19:00 START ※JST

※アーカイブ配信期間：ライヴ配信終了後準備が整い次第 〜 2月2日（月）23:59

・配信メディア：LIVESHIP

・料金：￥4,500（税込）

▼チケット販売期間

クレジットカード決済：2025年12月23日（火）20:00 〜 2026年2月2日（月）20:30

コンビニ決済：2025年12月23日（火）20:00 〜 2026年2月2日（月）20:00

・購入サイト：

（日本語）https://liveship.tokyo/hyde-jekyll/

（ENGLISH）https://liveship.tokyo/en/hyde-jekyll/

※ライヴ配信のチケットをお持ちの方は、アーカイブ配信期間中は何度でも視聴が可能です。

※アーカイブ配信期間が終了しますと視聴途中の場合も配信が終了いたしますのでご注意ください。

※アーカイブ配信については、一部編集が入る可能性がございます。ご了承ください。

・配信サイト海外ページ：https://liveviewing.jp/overseas/hyde-jekyll-eng/

※発表内容は状況に応じて、予告なく変更となる場合がございます。

情報サイト https://liveviewing.jp/hyde-jekyll/

主催：VAMPROSE

配給：ライブ・ビューイング・ジャパン

©VAMPROSE Inc. All Rights Reserved.