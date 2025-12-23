「やっと理想に出会えた」「小尻に見える！」【しまむら】マニア絶賛♡「優秀ジーンズ」

「ジーンズを穿いてもしっくりこない」「腰まわりがもたついて太って見える」……。カジュアルコーデの定番であり近年はトレンドとしても注目されるジーンズですが、大人女性にマッチする一本を選ぶのは意外に難しいもの。そこで今回は30代おしゃれママの@miu___wearさんもゲットした【しまむら】の「優秀ジーンズ」をご紹介。脚のラインを拾いにくく小尻効果も期待できるアイテムをチェックしてみて。

シルエット美人に見せる大人のジーンズ

【しまむら】「MEG * デニムバギー」\2,420（税込）

落ち感のあるシルエットが魅力のバギージーンズ。腰・太ももまわりにゆとりがあり、下半身のボリュームを自然にカバーできそうなジーンズは、大人のカジュアルコーデにマッチしてくれる予感。@miu___wearさんも「やっと理想のに出会えた」「小尻に見せてくれる」と絶賛する一本は、裏起毛なのでまさに今の寒い時期にも重宝しそう。

ゆったりトップスを合わせて余裕ある印象に

冬らしいもこもこ感のあるジッパーカーディガンと合わせた、柔らかく大人の余裕を感じるコーデ。トップスもゆったりしたアイテムを合わせることで、ラフながらもトレンド感のある印象に仕上がっています。白インナー & シューズを取り入れれば、カジュアルながらも軽やかな上品さを楽しめそう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@miu___wear様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M