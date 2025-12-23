日本体育大学の4年生FW篠田大輝

大学サッカー界の年内最後の試合となる第74回全日本大学サッカー選手権大会（インカレ）が開幕した。

今年は全国7地域のリーグ戦で上位となったチームが12月8日に一発勝負のプレーオフを戦い、勝者が関東王者の筑波大学、九州王者の福岡大学、関西王者の関西学院大学、東海王者の東海学園大学がいるそれぞれのリーグに入って決勝ラウンドへ。敗者が強化ラウンドとなるリーグ戦に移行するという方式で覇権を争う。

ここではインカレで輝いた選手たちの物語を描いていく。第20回はベスト4進出を果たし日本体育大学の4年生FW篠田大輝について。インカレ決勝ラウンドのグループリーグで3戦連発、チームの4ゴールすべてを叩き出すという離れ技をやってのけたストライカーは、準々決勝の東海学園大でも決勝点を挙げ、大会5ゴールと波に乗っている。次なる相手は筑波大学。相手には1学年下の弟であるMF篠田翼がいる――。

「多分今までに感じない緊張感というか、プレッシャーを感じると思うんですけど、それに打ち勝ってこその日体大の9番だと思うので、しっかりゴールを決めて勝ちたいです」

東海学園大との準々決勝で1ゴールを叩き出した篠田の思いは、すでに次に控える兄弟決戦に向けられていた。

「弟とは本当にいろんな話をしてきたし、家族ラインのやりとりも活発で、なんでも話せる存在だし、ずっと高め合ってきた仲でライバルでもあります」

小さい頃からずっとボールを蹴り合って、1対1やパス交換などをやり続けた。中学時代に大輝は浦和レッズジュニアユースで、翼はFC LAVIDAでプレーしたが、昌平高で一緒になって兄弟コンビを組んだ。

その後、兄は日体大に弟は筑波大に進学。大輝が入学した当時の日体大は関東大学サッカーリーグ2部で、1部昇格をしたのは今年だった。それゆえに3年生まで兄弟対決は実現しなかった。

「悔しい気持ちはありましたが、逆に弟によく電話をして筑波大についていろんなことを聞きました。日体大の環境も素晴らしいのは間違いないのですが、やっぱり1部で常に優勝争いをするような強豪チームの日々の練習や取り組む姿勢、意識、練習内容などを、弟を通じて聞くことで、自分に取り入れて基準を高めようと思ったんです」

この言葉でも分かるように大輝は実直で常に周りから学ぶ姿勢を持つ好青年。弟相手に変なプライドを持つことなく、逆に成長につながることはしっかりと聞く。その姿勢があったからこそ、昨年はチーム内得点王となって1部昇格の原動力となった。

今季、筑波大とはリーグで2度対戦をしている。前期は4月で大輝はスタメン、翼は74分から投入され、スコアは2-1で筑波大が勝利。後期は9月で大輝はスタメン、翼は72分に投入されると、翼が2点目のゴールを決めて2-0で筑波大が2連勝を飾った。

「関東リーグはダブルでやられていますし、最後くらい本当に勝ちたいです。決勝トーナメントを見た時に、意識せざるを得ない相手だったんで、最後は兄貴らしいところを見せて勝って日本一を取りたいです」

もちろんただバチバチに闘争心を燃やしているだけではない。「弟には本当に感謝をしている」と口にしたように、昨年まで筑波大の取り組みを教えてもらったことや、今年もなかなか進路が決まらずに苦しんでいる中で、思いを聞いてもらう存在だった。

「全日本大学選抜でイタリア遠征に行った時も、周りがJリーグの練習参加だったり、オファーや内定の話だったりが飛び交う中で、僕はどこの話も1つも無い状態だったので、少し疎外感まではいかないですが、複雑な心境になりました。実際に11月になってもなかなか話が進まない中で、『本当にプロに行けるんだろうか』と悩んだ時、弟によく話をしました。弟は『大輝なら普段通りやっていれば大丈夫だよ』と言ってもらえて、救われた部分もありました」

関東1部リーグが終了した次の日にJ3・ガイナーレ鳥取の練習に参加。その後正式オファーをもらい、ついに念願のプロが決まった。真っ先に家族ラインに報告をし、祝福をもらったという。

そして、自身のゴールで準決勝進出を決めた時、別会場の同時刻に行われていた筑波大vs大阪体育大の一戦で、66分に投入された翼が値千金の決勝弾を挙げた。お互いのゴールが決勝点となって、この3度目の対戦が実現した。翼のゴールを伝えた時、「あいつも苦しんでいたので、結果が出てよかったです」と笑顔を見せた。

彼にとって弟は重要かつ大切な存在だからこそ、インカレ準決勝で迎える3度目の直接対決は人生にとって重要な舞台になる。

「ここにきて調子を上げてくるのは『さすが篠田家』だと思いましがが、『最後のところは勝たせないよ』とラインで伝えたいです。絶対に勝ちます」

思いを込めて。12月24日のクリスマスイブは家族にとって最高の日にしつつ、最後は兄の威厳を結果で示す――。（安藤隆人 / Takahito Ando）