『鎧真伝サムライトルーパー』本PV第2弾で妖邪帝王配下の十勇士が完全集結 追加キャストに鈴村健一＆沢城千春＆竹内良太ら5人
アニメ『鎧伝サムライトルーパー』シリーズの正統続編となる完全新作『鎧真伝サムライトルーパー』（2026年1月6日より分割2クール放送）のエンディング主題歌「POWER」を使用した本PVが公開された。あわせて、追加キャストとして、十勇士の名字組、ネヅを鈴村健一、アナヤマを沢城千春、ウンノ役を竹内良太、カケイ役を遠藤大智、モチヅキ役を熊谷俊輝が演じることが発表された。
【画像】新たに発表！十勇士の名字組のキャラクター設定画
本PV第2弾では、ONE OR EIGHTが担当するエンディング主題歌「POWER」に合わせてサムライトルーパーと妖邪の戦いが描かれている。目の前に立ちはだかる敵にサムライトルーパーとしてどう立ち向かっていくのか、彼らの葛藤や信念が伝わってくる、まさに激アツな映像に仕上がっている。また、サムライトルーパーと対峙する妖邪帝王・羅真我に仕える十勇士として、先日公開された5人に加えて新たな5人として名字組も登場した。
『鎧伝サムライトルーパー』は、1988年4月〜89年3月に放送された作品で、「鎧擬亜」（ヨロイギア）を持つ5人の少年が、運命に導かれて集結し、妖邪帝王・阿羅醐が率いる「妖邪」の軍勢と戦うストーリー。OVA3作品のほか、『コミックボンボン』（講談社）にてコミカライズ化もされた人気作品となっている。
完全新作『鎧真伝サムライトルーパー』は、現在の新宿を舞台に、完全オリジナルストーリーで展開。かつて人間界を恐怖に陥れた妖邪界の封印が解けると、数多の妖邪兵が侵攻を開始する。人類の危機に駆けつけたのは若き5人のサムライたち「サムライトルーパー」で、彼らの戦いの日々を描く。
1989年3月の放送終了から37年ぶりのテレビシリーズ新作となり、監督は『銀魂』『おそ松さん』を手掛ける藤田陽一氏、アニメーション制作はサンライズスタジオが担当する。
■キャストコメント
▼ネヅ：鈴村健一
ネヅ役の鈴村です。僕が子供の頃見ていたあのサムライトルーパーの続編！参加させていただけて光栄です。現代に甦った本作がどんなテイストになるか個人的にも楽しみです。皆さんもご期待ください！
▼アナヤマ：沢城千春
アナヤマ役を務めさせていただきます沢城千春です。アナヤマは『荒くれ者』という言葉がとても似合うキャラクターだと思います！打倒サムライトルーパーで頑張りますので、よろしくお願いいたします！
▼ウンノ：竹内良太
な、なんと！子供の頃に楽しく見ていた作品に“鎧真伝”として参加できることに感動です。ウンノさんは十勇士の中では、冷静でご意見番として仲間を支える人物！名字組…皆さま気になりませんか？そんなキャラクターの濃い十勇士たちのお芝居にもぜひ注目していただけるとうれしいです。五感を刺激する戦闘シーンと深い人間ドラマを両立した鎧真伝サムライトルーパー！放送をお楽しみにです！
▼カケイ：遠藤大智
カケイという役を仰せつかり光栄です。カケイは静かに熱い男です。でも現場はとっても賑やかでした！熱量高しです！お楽しみに！
▼モチヅキ：熊谷俊輝
モチヅキ役を演じさせていただきます、熊谷俊輝です。まずは本作に携わらせていただけること、大変光栄です。モチヅキは、少し臆病で控えめですが、とても仲間想いな名字組の末っ子キャラです。個性豊かなキャラクターの中でも、ひときわ可愛らしい弟ポジション。作品もモチヅキも、どちらも一緒に愛していただけたらうれしいです！
