ヒトの免疫システムを利用したバイオ医薬品を手がける富士フイルム富山化学の新たな工場が富山市に完成し、きょう公開されました。ほかの会社からの委託も受け、開発から生産までを一貫して担う国内を代表するバイオ医薬品の拠点となります。



富山市千原崎に建てられた富士フイルム富山化学の抗体医薬品を製造する新たな工場。ほかの製薬会社やベンチャー企業などから依頼を受けて、薬の開発から生産までを一貫して行う拠点です。





抗体医薬品とは、体に入ってきたウイルスやがん細胞などの異物を除去するヒトの免疫システムの抗体を利用したものです。取り除きたい対象を狙い打ちできるため、高い治療効果と副作用の軽減が期待でき、国の内外で需要が高まっています。吉本康祐記者「新しい工場の中でも注目はこちら、高さおよそ5メートル世界最大級の培養器です。国内では初めての稼働となります」延べ床面積は、およそ1万6000平方メートル、総工費600億円のこちらの工場。必要な抗体を取り出すための細胞を効率よく増やす5000リットルの培養器をはじめ、富山化学が培ってきた無菌製造技術と欧米のグループ会社が展開する世界基準のバイオ事業を融合して、より素早く安定的に抗体医薬品を供給します。富士フィルムHD 後藤 禎一社長「製薬の産業が集積しているのが富山、これから周辺の協力も得ながら大きくできると考えている。日本のバイオ医薬のさらなる拡大に向けて、少しでも国益にかなうような工場にしたい」今回完成した工場では、感染症のパンデミックが起きた際、普段の抗体医薬品からワクチン製造に切り替えて運用し年間、数千万人分のワクチン供給が可能になるということです。工場は2027年中の稼働を予定しています。富士フイルム富山化学は、県や県立大学と協力して専門人材を育成するなど産学官の連携で富山をバイオ医薬品の集積地にしたいとしています。