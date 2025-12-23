¡Ö°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡×¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¡¡£³ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤¬¡Ö¹¬¤»¡×É½¾ðÏÂ¤é¤²¤ë
¡¡À¤³¦Åª¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ö°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡×¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ÇÐÍ¥¤Î¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¡Ê£´£³¡Ë¤¬£²£²Æü¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ö£Í£á£ä£å¡¡£É£î¡¡£Ë£ï£ò£å£á¡×¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ö£Ï£Ç£Õ£Å¡¡£Ë£Ï£Ò£Å£Á¡×¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËÇÐÍ¥¤Î¥¦¡¦¥É¥Õ¥¡¥ó¡Ê£³£³¡Ë¤È½Ð±é¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Ø¤Î°¦¾ð¤òÉ½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤Ï¡Ö°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿½÷Í¥¤Î¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¡Ê£´£³¡Ë¤È£²£°£²£²Ç¯£³·î¤Ë·ëº§¡¢Æ±Ç¯£±£±·î¤ËÃË»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ°²è¤Ç¤Ï¡ÖºÇ¶á¤Î¹¬¤»¤Ï²¿¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤Ï¡Ö¼«Âð¤Ç£³ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¡Ê¤¬¹¬¤»¡Ë¡£°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢Å·µ¤¤¬¤¤¤¤Æü¤Ï¸ø±à¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÍ·¤Ö¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÉ½¾ð¤òÏÂ¤é¤²¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¥¦¡¦¥É¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤«À¸¤Þ¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¼«Ê¬¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤¬¡¢°ìÈÖ¹¬¤»¡×¤È¾éÃÌ¤ò¸À¤¤¡¢¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£