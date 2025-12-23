ワンコが飼い主さんの結婚式で、リングドッグに挑戦！しっかり役目を果たしてくれそうだったのですが、途中で態度が急変して…？まさかの展開に、爆笑する人が続出しています。

【動画：リングドッグに挑戦した６歳の犬→完璧にこなしたかと思いきや…まさかの『態度の急変っぷり』】

ワンコがリングドッグに挑戦

Instagramアカウント「daikichi0906」に投稿されたのは、6歳の柴犬「大吉」くんが飼い主さんご夫婦の結婚式でリングドッグに挑戦した時の様子です。式場の扉が開くとともに登場した大吉くんは、入り口で立ち止まって「どうも～」とゲストのみなさんにご挨拶していたそう。

そしてお名前を呼ばれて前を向いた瞬間に、飼い主さんがいることに気づいた大吉くん。たちまち嬉しそうなお顔になり、飼い主さんのところへトコトコと歩き出したとか。そしてあっという間に、飼い主さんが待つ祭壇に到着！完璧にリングドッグをこなす姿は、驚くほどお利口さんです。

順調だったのに、態度が急変！？

このままあっさり任務完了？…と思いきや、パパさんが指輪を受け取ろうとした途端に、大吉くんの態度が急変！「なんで僕を捕まえようとするんだよ！やめろっ」とばかりにパパさんから逃げて、式場の入り口付近まで戻ってしまったとか。どうやらまだ自由に動き回っていたいようです。

すぐに追いかけるパパさんですが、大吉くんは大人しく指輪を渡そうとはせずに、体をブルブルと震わせて“柴ドリル”を披露。祭壇で待っているママさんは「指輪が飛ぶからやめて～」とハラハラしたそうですが、大吉くんのお茶目な行動が人々の笑いを誘い、会場はとても和やかな雰囲気になったのでした。

最後は無事に任務完了

その後も大吉くんはパパさんから逃げ続けていたのですが、そのうち「ママのところに行こう～」と自ら祭壇に戻ってきてくれたそう。そしてママさんが大吉くんを確保している間にパパさんもやってきて、最終的には無事に指輪を受け取れたとのこと。

ご夫婦にとって大吉くんと一緒に結婚式を挙げられたことは、指輪の受け取りに苦労するという愉快なハプニングも含めて、大切な思い出になっているそうですよ。これからも大吉くんは、周囲の人々にたくさんの幸せと笑顔を届けてくれることでしょう。

この投稿には「何度見てもかわいすぎるｗ」「全然臆せず！！やるじゃん」「頑張りましたね」といったコメントが寄せられています。

結婚式から数年が経った今、大吉くんは9歳になり、飼い主さんにはお子さんが生まれているそう。お兄ちゃんになった大吉くんの姿やご家族との愛に溢れた日常は、Instagramアカウント「daikichi0906」でチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「daikichi0906」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。