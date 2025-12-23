わんこたちに巨大な恐竜がいるドッキリを仕掛けてみた飼い主さん。怖がるかな、と思いきや、思わぬ反応がネットで話題に！YouTube再生回数は70万回を突破し、「本当に好き過ぎるww」「開始数秒で笑いましたw」「飼い主さんが可愛すぎるw」といった声が寄せられています。

【動画：犬たちに『巨大な恐竜がいるドッキリ』を仕掛けた結果→『怖がるかな』と思ったら…】

恐竜ドッキリの準備を仕掛けることに

YouTubeチャンネル「ブルドッグぶるまるチャンネル」さまでは、ブルドッグの「まるこ」ちゃんと「ぶるまる」ちゃん、そして愉快な飼い主さんの賑やかな暮らしが更新されています。

この日、突如「怪獣になりたい」と思い立ったという飼い主さん。怪獣の着ぐるみを着て、部屋にいたら愛犬たちがどのような反応をするのか見てみたかったのだそう。

そこで、飼い主さんの準備中、まるこちゃんとぶるまるちゃんは海で遊んで待つことに。そして、飼い主さんから「準備ができたよ！」と連絡が入り……。

まるこちゃんの場合

まずはまるこちゃんからご対面！不信感を抱きながら、距離をとって観察するまるこちゃん。しかし、極度に怖がる様子は見られません。至って冷静です。

しかし、しばらく様子を見ていると、どうやらニオイで「もしかして飼い主さんなのでは？」と気づき始めた様子のまるこちゃん。勇気を振り絞って近づき、クンクンと恐竜を嗅ぎ始めました！

どうやら飼い主さんだと確信した様子のまるこちゃん。しかし、恐竜の頭がもたれて動き出すと……

さすがに怖くなったのか、反射的に遠くへと逃走！「あれ、飼い主さん……だよね？」と再び警戒した様子を見せ始めました。

しかしその後、恐竜が重みに耐えられず、倒れてしまい、飼い主さんも自力で立ち上がることが困難な状態に！すると……

「今がチャンス！」とばかりに攻撃するように戯れだしたまるこちゃん。飼い主さんが思っていたような怖がり方はしませんでしたね！

ぶるまるちゃんの反応は…

続いて、ぶるまるちゃんの番！すでにチラッと見える恐竜のシルエットで「何あれ？」と部屋に入ろうとしないぶるまるちゃん。怖がっているのかな、と思いきや……

まさかの素通り！まるで興味がないようにテレビの方へと向かい、なぜかテレビを見つめ始めたぶるまるちゃん。これではいけないと飼い主さんが声を出すと……

先ほどの反応から一転、飼い主さんだと気づいたのか大喜びするぶるまるちゃん。嬉しそうに飛び跳ねたり、抱きついたり恐竜と戯れたのでした♪

2匹の性格の違いが垣間見える終始楽しい恐竜ドッキリは、YouTubeにアップロードされると瞬く間に大きな反響を呼びました！

コメント欄には「本当に好き過ぎるww」「開始数秒で笑いましたw」「喜んでる姿に癒やされる♡」という声とともに、「飼い主さんが可愛すぎるw」といった飼い主さんへの声も多く寄せられています。

YouTubeチャンネル「ブルドッグぶるまるチャンネル」さまでは、今回ご紹介したようにまるこちゃんとぶるまるちゃん、そして飼い主さんの賑やかで楽しい暮らしぶりが投稿されています。

まるこちゃん、ぶるまるちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ブルドッグぶるまるチャンネル」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。