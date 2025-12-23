¡Ú¸¶È¯¡ÛºÆ²ÔÆ¯¡ÖÆ±°Õ¡×²Ö³ÑÃÎ»ö¤¬¹â»Ô¼óÁê¤ËÊó¹ð¡Ô¿·³ã¡Õ
ÅìµþÅÅÎÏ¡¦Çðºê´¢±©¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤ò¤á¤°¤ê²Ö³ÑÃÎ»ö¤ÏÀÖÂô·ÐºÑ»º¶ÈÁê¤Ë6¡¢7¹æµ¡¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤ËÆ±°Õ¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÃÎ»ö¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¹â»Ô¼óÁê¤È¤âÌÌ²ñ¡£ºÆ²ÔÆ¯¤Ø¤ÎÉÔ°Â¡¢ÅìµþÅÅÎÏ¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤¬º¬¶¯¤¤¤³¤È¤Ê¤É¸©Ì±¤ÎÎ¨Ä¾¤ÊÀ¼¤òÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
23ÆüÍ¼Êý¡£²Ö³ÑÃÎ»ö¤Î»Ñ¤Ï¼óÁê´±Å¡¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹â»Ô¼óÁê¤È¤ÎÌÌ²ñ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ä
¡Ò²Ö³ÑÃÎ»ö¡Ó
¡Ö¤µ¤Ã¤½¤¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤ç¤¦¿·³ã¸©Æâ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹Çðºê´¢±©¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´Êó¹ð¤È¤ª´ê¤¤¤Ë»²¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ò²Ö³ÑÃÎ»ö¡Ó
¡Ö7¤Ä¤Î¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñ¤ÎÂÐ±þ¤ò³ÎÌó¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¦¤¨¤Ç¿·³ã¸©¤È¤·¤Æ¤ÏÎ»²ò¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤¤¤È»× ¤¤¤Þ¤¹¡×
²Ö³ÑÃÎ»ö¤ÏºÆ²ÔÆ¯¤ÎÍÆÇ§¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç7¤Ä¤Î¹àÌÜ¤òµó¤²¹ñ¤ËÂÐ±þ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²Ö³ÑÃÎ»ö¤Ï23Æü¸á¸å¡¢ÀÖÂô·ÐºÑ»º¶ÈÁê¤ÈÌÌ²ñ¡£ºÆ²ÔÆ¯Í×ÀÁ¤ËÂÐ¤¹¤ë²óÅú½ñ¤ò¼êÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÖÂôÂç¿Ã¤Ï7¤Ä¤Î¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñ¤¬ÀÕÇ¤¤ò¤â¤Á¸¶È¯¤Î°ÂÁ´À¸þ¾å¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÒÀÖÂô·ÐºÑ»º¶ÈÁê¡Ó
¡Öº£¸å¤È¤â²Ö³ÑÃÎ»ö¤Ï¤¸¤á¿·³ã¸©¤Î³§ÍÍ¤ÎÀ¼¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±¤È¤á¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®ーÀ¯ºö¸¶»ÒÎÏÀ¯ºö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ²Ö³ÑÃÎ»ö¤Ï¡Ä
¡Ò²Ö³ÑÃÎ»ö¡Ó
¡Ö¹ñ¤¬¤·¤Ã¤«¤êÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬³ÎÇ§¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ºòÇ¯3·î¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Íý²òÍ×ÀÁ¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ËÂÐ¤·¤ÆÎ»¾µ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Çðºê´¢±©¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤ËÆ±°Õ¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¼óÁê´±Å¡¤òË¬¤ì¤¿²Ö³ÑÃÎ»ö¡£¸©Ì±¤ÎÎ¨Ä¾¤ÊÀ¼¤ò¹â»Ô¼óÁê¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ò²Ö³ÑÃÎ»ö¡Ó
¡ÖÀµÄ¾¡¢¿·³ã¸©Æâ¤Ç¤Ï¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ºÆ²ÔÆ¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌ¤¤À¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¸©Ì±¤Þ¤¿»ö¶È¼çÂÎ¤ËÉÔ¿®´¶¤ò¤â¤Ä¸©Ì±¤¬ÂçÀª¤¤¤ë¤³¤È¤â»ö¼Â¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ò¹â»Ô¼óÁê¡Ó
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤ÎÃÎ»ö¤Î¤´·èÃÇ¡¢ËÜÅö¤Ë¿´¤«¤é·É°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£¹ñ¤È¤·¤Æ¤ÏÅìµþÅÅÎÏ¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔÃÇ¤Ë°ÂÁ´À¤Î¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤è¤¦¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ØÆ³¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
²Ö³ÑÃÎ»ö¤Ï7¤Ä¤Î¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñ¤¬Á´ÌÌ¤ËÎ©¤Ä¤è¤¦¹â»Ô¼óÁê¤Ë½Å¤Í¤Æµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ò²Ö³ÑÃÎ»ö¡Ó
¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯Çðºê´¢±©¸¶È¯¤ò»ë»¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£ÁíÍý¤ÎÌÜ¤Ç°ÂÁ´ÂÐºö¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÁíÍý¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬°ìÈÖ¸©Ì±¤ËÅÁ¤ï¤ë¤È¿½¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡×
ÅìµþÅÅÎÏ¤Ï6¹æµ¡¤òÍèÇ¯1·î20Æü¤ËºÆ²ÔÆ¯¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢24Æü¤Ë¤â¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¤ËºÇ½ªÅª¤Ê¹ñ¤Î¸¡ºº¤ò¿½ÀÁ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
