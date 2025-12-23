渡邊圭祐の2026年カレンダー発売へ　神戸を舞台に多彩な表情を収録

「渡邊圭祐2026.4-2027.3カレンダー」（アミューズ）が2026年3月上旬に発売される。

【写真】「渡邊圭祐2026.4-2027.3カレンダー」収録カットを見る

映画「わたしの幸せな結婚」や「八犬伝」「女神降臨」2部作、NHK大河ドラマ「光る君へ」などに出演し、来年は主演映画「2126年、海の星をさがして」の公開が決定、映画「ほどなく、お別れです」など話題作への出演も多数控える渡邊圭祐。

カレンダーの撮影地は神戸。「以前撮影で訪れた神戸をもっと楽しみたい！」ということでスタートした。撮影地である兵庫県立美術館や旧神戸居留地15番館では建造物の美しさや神戸の文化に触れ、ハーブ園では豊かな自然と季節を感じ、にしむら珈琲店ではモーニングも堪能。神戸の魅力と渡邊の多彩な表情が詰まった特別なカレンダーとなっている。

裏面には撮影地のマップと共にスナップショットも掲載。ナチュラルな表情からスタイリッシュで大人の魅力を感じる表情まで、さまざまなカットが満載のカレンダーとなっている。

本商品はアーティストオンラインショップ「アスマート（A!SMART）」にて2025年12月23日（火）18:00より、HMV&BOOKS onlineにて2025年12月25日（木）20:00より、様々な特典付きで予約受付がスタート。またカレンダーの発売に合わせて、クリアファイルやポストカード＆ステッカーセット、カラビナ付きマルチケースといったオリジナルグッズもA!SMARTにて発売される。

カレンダーの発売を記念して、2026年3月7日（土）HMV仙台を皮切りに、全国4か所の対面式イベントの開催も決定。2026年3月15日（日）には渡邊と1対1でビデオ通話ができる「オンライン個別お話し会」も実施される。

■渡邊圭祐 コメント兵庫県にお邪魔してカレンダーの撮影をしてきました。カメラマンの荒井さんの世界観に存分に浸らせていただきました。これまで以上に良いカレンダー感のなさが出たのではないかなと。今年も漏れず、日々の暮らしに渡邊を。よろしくお願いします。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）