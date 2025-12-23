¹âÎð¼Ô»¦³²»ö·ï¤«¤éÈ¾Ç¯ ·Ù»¡¤¬¾ðÊóÄó¶¡¸Æ¤Ó³Ý¤± ¹Åç¡¦¾±¸¶»ÔÅì¾ëÄ®
¾±¸¶»Ô¤Ç¹âÎð½÷À¤¬»¦³²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤«¤é12·î24Æü¤ÇÈ¾Ç¯¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤¬23Æü¡¢¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¢£·Ù»¡´±
¡Ö°ÀÅÄ¤Î»¦¿Í»ö·ï¤Î´Ø·¸¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡×
¸½¾ì¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢·Ù»¡´±¤¬¥Á¥é¥·¤òÇÛ¤Ã¤Æ¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
»ö·ï¤Ï2025Ç¯6·î24Æü¡¢¾±¸¶»ÔÅì¾ëÄ®¤Î½»Âð¤ÇÌð¿áÄêÂå¤µ¤ó¤¬Æ¬¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¤Æ»¦³²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ï¡¢¾ðÊóÄó¶¡¤òµá¤á¤ë¤È¤È¤â¤ËËÉÈÈ»ØÆ³¤â¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÃÏ°è½»Ì±
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Áá¤¯ÃÏ°è¤È¤·¤Æ¤âÁá¤¯Êá¤Þ¤¨¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¡£Àº¿ÀÅª¤Ë¤ß¤ó¤Ê¼å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¸©·Ù¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë±ä¤Ù9000¿Í¤ÎÁÜºº°÷¤òÅêÆþ¤·¡¢ÁÜºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ô2025Ç¯12·î23ÆüÊüÁ÷¡Õ