初代バチェロレッテ、シングルでの妊娠希望明かす「驚かれる発言もあるかもしれませんが」。YouTubeでも発信
Amazon Prime Videoの婚活サバイバル番組『バチェロレッテ・ジャパン』で、初代バチェロレッテを務めたモデルの福田萌子さんは12月22日、自身のInstagramを更新。第2子が授かるときには「シングルという形で、子どもと出逢いたい」と、理想を語りました。
【投稿】福田萌子、第2子を授かるとしたら？
コメントでは「変化のある社会に生きている今の私たちだからこそこうしなければいけない。から抜け出したいですね」との声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「自分で決められる社会であってほしい」福田さんは、笑顔を見せたソロショットを掲載。「私が【精子バンク】という存在を知ったのは、今から20年近く前、大学生の頃でした」「今の私は、シングルという形で、子どもと出逢いたいと思っています」などとつづり、「いろんな選択肢があるということを、情報として知った上で、自分で決められる社会であってほしい」との思いも記しています。
YouTubeでは「すべて正直にお話し」また「最新のYouTubeの動画では、私が卵子凍結をした時の身体への負担のことや、なぜその選択をしたのか。そしてピルや月経についての考え方も、すべて正直にお話ししています」とも明かした福田さん。「驚かれる発言もあるかもしれませんが、でも、誰かの人生を決めるためではなく、『自分の身体と人生を考えるきっかけ』として何か感じてもらえることがあれば嬉しいです」とのことです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
