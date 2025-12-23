長期休みに行きたいと思う「福島県の温泉地」ランキング！ 2位「磐梯熱海温泉」を抑えた1位は？【2025年調査】
慌ただしい年末の足音が近づき、そろそろ長期休暇に思いをはせる方も多いのではないでしょうか。寒さが増すこの季節だからこそ、心身の疲れをじんわりと癒してくれる「温泉地」での滞在は格別です。
All About ニュース編集部では、2025年12月8〜9日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「長期休みに行きたい温泉地に関するアンケート」を実施しました。その中から、長期休みに行きたいと思う「福島県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「スキーした後に温泉に入りたいなと思ったからです」（30代女性／神奈川県）、「美人づくりの湯として有名で郡山市街からアクセス便利な点と皇族が愛した由緒ある温泉地で歴史を感じます」（50代男性／静岡県）、「名峰磐梯山を眺めながらゆっくりと温泉に浸かりたい」（40代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「スパリゾートハワイアンズも兼ねて行ってみたい温泉です」（40代男性／埼玉県）、「化石館ほるるも近いので家族で楽しめる」（30代男性／大阪府）、「素敵な温泉街で、まわりには観光地が揃っているから」（10代女性／富山県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者： 坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。(文:坂上 恵)
2位：磐梯熱海温泉／48票郡山市にある、約800年の歴史を持つ温泉地です。「美人の湯」として知られ、古くから親しまれてきました。五百川の清流沿いに旅館が立ち並び、比較的交通の便がよい場所にありながらも、静かで落ち着いた雰囲気を持っています。アルカリ性単純温泉の泉質は肌触りが滑らかで、疲労回復や美肌効果が期待できるため、長期休暇の疲れを癒すのに適しています。
1位：いわき湯本温泉／63票いわき市にある、奈良時代に開湯したとされる歴史を持つ古湯です。国内でも珍しい硫黄泉と塩化物泉が混合した泉質で、豊富な湯量を誇ります。特に有名なのは、大型温泉テーマパーク「スパリゾートハワイアンズ」があり、家族連れやカップルなど幅広い層に人気です。年間を通して温暖な気候のいわき市に位置し、観光と温泉を同時に楽しめるリゾート地として支持を集めています。
