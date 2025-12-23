¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÈÂçÎÌÃ¦Âà¡É¤ÎME:I¡¢È¯É½¤¬¡ÖFC¤Þ¤È¤áÊ§¤¤¡×¼«Æ°¹¹¿·¤Î¤ï¤º¤«2Æü¸å¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÉÔËþÊ®½Ð
¡¡12·î22Æü¡¢11¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ME:I¤ÎCOCORO¡Ê²ÃÆ£¿´¡Ë¡¢RAN¡ÊÀÐ°æÍö¡Ë¡¢SHIZUKU¡ÊÈÓÅÄÛÙ·î¡Ë¡¢KOKONA¡Êº´¡¹ÌÚ¿´ºÚ¡Ë¤Î4¿Í¤¬¡¢12·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤·¡¢ÀìÂ°¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤âËþÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Ç¯Ëö¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤¿ÆÍÁ³¤ÎÂçÎÌÎ¥Ã¦¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤ÏÆ°ÍÉ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛJO1ÂçÊ¿¾ÍÀ¸¤ËÆó¸Ô¸òºÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡ÈËåÊ¬¡ÉME:I¤ÎSHIZUKU
Ã¦Âà¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡Ä
¡Ö¸ø¼°È¯É½¤Ç¤Ï¡¢4¿Í¤Î³èÆ°½ªÎ»¤È¤¢¤ï¤»¤ÆSHIZUKU¤µ¤ó¤¬»²²ÃÍ½Äê¤À¤Ã¤¿1ST ALBUM¡ØWHO I AM¡Ù¸ÄÊÌÆÃÅµ²ñ¤Î¿¶ÂØ³«ºÅÃæ»ß¤â¹ðÃÎ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£SHIZUKU¤µ¤ó¤Ï¡¢º£Ç¯10·î¤ËJO1¤ÎÂçÊ¿¾ÍÀ¸¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸¤ò¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤ËÊó¤¸¤é¤ì¡¢°ìÅÙ±ä´ü¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÍîÃÀ¤ÎÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¤È¤ê¤ï¤±È¿È¯¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢È¯É½¤Î¡È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡É¤À¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¤À¡£
¡ÖME:I¤Î¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ï¡¢¡Ø·î²ñÈñ¤Þ¤È¤á¤ÆÊ§¤¤¥³¡¼¥¹¡Ê6600±ß¡Ë¡Ù¤È¡Ø·î²ñÈñ¥³¡¼¥¹¡Ê550±ß¡Ë¡Ù¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢1Ç¯´Ö¤Î¤Þ¤È¤áÊ§¤¤¥³¡¼¥¹¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉÊ§¤¤¤Î¾ì¹ç¡¢¹¹¿··î¤Î¡È20Æü¡É¤Þ¤Ç¤Ë¼êÂ³¤¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¼«Æ°¹¹¿·¤È¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ï22Æü¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÂà²ñ´ü¸Â¤ò²á¤®¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÈÃ¦Âà¤ò¼õ¤±¤ÆÂà²ñ¤·¤¿¤¯¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ËÉÔËþ¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥Á¥±¥Ã¥È°ÆÆâ¤Ë¤Ï¡¢¡ÔÃêÁª¤Ï·î²ñÈñ¤Þ¤È¤á¤ÆÊ§¤¤¥³¡¼¥¹¤ÎÊý¤¬ºÇÍ¥Àè¡Õ¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö»²²Ã¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Û¤ÉÇ¯³Û¥³¡¼¥¹¤òÁª¤Ó¤ä¤¹¤¤¹½Â¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¿ä¤·¤ÎÃ¦Âà¤¬È½ÌÀ¤·¤¿Ä¾¸å¤Ç¤â¡¢1Ç¯´Ö¤Î¼«Æ°·ÑÂ³¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡X¾å¤Ç¤Ï¡¢¡ÔÂà²ñÊýË¡Ä´¤Ù¤¿¤é¡Ú20Æü¡Û¤Þ¤Ç¤Ë¼êÂ³¤¤·¤í¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤ÆÎ®ÀÐ¤Ë°ÆÁ¾¦Ë¡²á¤®¤À¤í¡Õ¡ÔÍèÇ¯¤Î²ñÈñÊÖ¤·¤Æ¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Öº£²ó¡¢SHIZUKU¤µ¤ó¤ÏÇ®°¦ÊóÆ»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ»¡¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢COCORO¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯3·îº¢¤«¤é¡¢RAN¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯7·îº¢¤«¤éÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÍýÍ³¤Ë³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢KOKONA¤µ¤ó¤ÏµÙ»ß´ü´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢ÌÀ³Î¤ÊÃ¦ÂàÍýÍ³¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ä»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¤«¤é¡¢·ÀÌó¾å¤ÏÌäÂê¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÀâÌÀ¤Î»ÅÊý¤äÈ¯É½»þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÉÔ¿®´¶¤ò¾·¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡2024Ç¯4·î17Æü¥·¥ó¥°¥ë¡ØClick¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é¤ï¤º¤«1Ç¯8¤«·î¤Ç¤Î°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤ò¼õ¤±¡¢ME:I¤ò¼è¤ê´¬¤¯¾õ¶·¤ÏÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£