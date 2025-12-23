岩手競馬に所属する関本玲花騎手（水沢・関本浩司厩舎）が、岩手競馬における歴代女性騎手の最多勝利記録を更新した。

関本騎手は12月22日に行われた第9回水沢競馬2日目第10R（B1三組・ダート1600m）で、メイショウメイスイに騎乗して1着となり、通算210勝目を挙げた。これまでの最多記録は高橋優子元騎手の209勝で、関本騎手は11月24日時点で同記録に並んでいたが、この勝利により単独での新記録達成となった。

メイショウメイスイと関本玲花騎手 (C)岩手県競馬組合

「ずっと目標にしてきた」

関本騎手はレース後、「直線で自分の馬が出て勝てると思い、ゴール板が近づくにつれて実感が湧いてきました。やっと210勝だと感じました」と喜びを語った。また、記録更新を目前に控えた時期については「早く勝たないとという気持ちで焦る競馬になってしまったこともありましたが、考えても仕方ないと開き直れたことで、無事に勝つことができて良かったです」と振り返った。

今後については「ずっと目標にしてきた記録を超えることができました。来年は齋藤友香騎手もデビューするので、先輩らしく乗れるように頑張りたいです」と語り、さらなる活躍を誓っている。

関本玲花騎手は2000年5月16日生まれの岩手県出身。2019年10月に初騎乗、同年10月7日に初勝利を挙げており、今回の記録は2025年12月22日終了時点での生涯成績として、地方競馬通算210勝となっている。岩手競馬における女性騎手の歴史に、新たな1ページを刻む快挙となった。