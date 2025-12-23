小林礼奈、第2子出産発表「緊急で入院してそのまま帝王切開で」夫が代理で投稿
【モデルプレス＝2025/12/23】タレントの小林礼奈（33）が12月23日、公式ブログを更新。第2子の出産を発表した。
小林は「新しい命が生まれました」と題したブログを公開し「緊急の帝王切開で出産しました」と第2子出産を報告。「妊娠高血圧症候群になり、緊急で入院してそのまま帝王切開で出産しました」と明かし「手が麻酔で動きにくいので代理で夫が書いてます。母子ともに無事です」と夫が妻の様子を伝えた。投稿では、病室で横たわる小林と夫の2ショットを披露している。
小林は1992年02月18日生まれ、新潟県出身。2016年3月に流れ星☆たきうえ（瀧上伸一郎）と結婚し、同年9月に第1子女児出産を発表。2020年10月1日に離婚を報告。2025年6月、彼氏募集イベントで出会ったというお相手との再婚を発表。2025年8月に第2子妊娠を公表していた。（modelpress編集部）
