佐藤健「佐藤さん以外全員ご結婚」イジりへの“返答”に武井咲＆土屋太鳳「いやだ〜！」
【モデルプレス＝2025/12/23】俳優の佐藤健が23日、都内にて開催された「ワーナー・ブラザース映画ファンフェスティバル・グランドフィナーレ」に武井咲、青木崇高、土屋太鳳とともに出席。MCからのイジりに返答する場面があった。
【写真】「るろ剣」サプライズで豪華キャスト集結した舞台挨拶
映画『るろうに剣心』（2012）の舞台挨拶にサプライズ登場したキャストたち。撮影から約15年の時が経っていることを受け、MCから「この15年の間に佐藤さん以外全員ご結婚なされておりました」とイジられた佐藤は「どうしたらいいんですか？」と問いかけ、武井が「どうしたいんですか？」と質問で返す掛け合いで笑いを誘った。
佐藤は「ちょっと確かに孤独だなと思います。どこを見渡しても『夜泣きが』とかの話で盛り上がってる」と楽屋トークから周りが既婚者であることを痛感したと語り「じゃあみんなでまた集まる時には僕もちょっと仲間に入れるように…」と宣言。しかし、土屋の「ファンの人がさみしくなっちゃう…」を皮切りに、客席のファン、そして武井、土屋が「イヤだ〜！イヤだ〜！」と訴えると、佐藤は「え？そうなの？」、青木も「『集まるな』の方向になっちゃってる」と反応していた。
12月31日をもって、100年に渡る日本での劇場配給業務を終了することとなったワーナー ブラザース ジャパン合同会社が12月15日〜23日に「ワーナー・ブラザース映画ファンフェスティバル」を開催。そのグランドフィナーレとしてヒット映画『るろうに剣心』の舞台挨拶には、元々発表されていた全シリーズの監督を務めた大友啓史氏、アクション監督の谷垣健治氏の登壇に加え、豪華キャスト陣も集まった。
佐藤主演の『るろうに剣心』シリーズ5作は、日本映画の歴史を変えたエンターテイメントの頂点として君臨し、世界100ヶ国以上で配給、世界50以上の国際映画祭に出品され絶賛を受け、国内累計興行収入は194億円を超える。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「るろ剣」サプライズで豪華キャスト集結した舞台挨拶
◆佐藤健、独身イジりに反応
映画『るろうに剣心』（2012）の舞台挨拶にサプライズ登場したキャストたち。撮影から約15年の時が経っていることを受け、MCから「この15年の間に佐藤さん以外全員ご結婚なされておりました」とイジられた佐藤は「どうしたらいいんですか？」と問いかけ、武井が「どうしたいんですか？」と質問で返す掛け合いで笑いを誘った。
◆佐藤健・武井咲らサプライズ登壇
12月31日をもって、100年に渡る日本での劇場配給業務を終了することとなったワーナー ブラザース ジャパン合同会社が12月15日〜23日に「ワーナー・ブラザース映画ファンフェスティバル」を開催。そのグランドフィナーレとしてヒット映画『るろうに剣心』の舞台挨拶には、元々発表されていた全シリーズの監督を務めた大友啓史氏、アクション監督の谷垣健治氏の登壇に加え、豪華キャスト陣も集まった。
佐藤主演の『るろうに剣心』シリーズ5作は、日本映画の歴史を変えたエンターテイメントの頂点として君臨し、世界100ヶ国以上で配給、世界50以上の国際映画祭に出品され絶賛を受け、国内累計興行収入は194億円を超える。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】