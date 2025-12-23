Îë¼¯»Ô¤ÎÀÐÌô»Õ¹â¹»¤Ê¤É¡Ä»°½Å¸©¤¬¸©Î©¹â¹»4¹»¤Ç2028Ç¯ÅÙ¤«¤éÆþ³Ø¼Ô¤ÎÊç½¸¤òÄä»ß¤Ø ¿ôÇ¯Á°¤«¤éÄê°÷³ä¤ìÂ³¤¯
¡¡»°½Å¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï12·î23Æü¡¢4¤Ä¤Î¸©Î©¹â¹»¤Ç2028Ç¯ÅÙ¤«¤éÆþ³Ø¼Ô¤ÎÊç½¸¤òÄä»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Êç½¸Ää»ß¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÀÐÌô»Õ¹â¹»¡ÊÎë¼¯»Ô¡Ë¡¢¤¢¤±¤Ü¤Î³Ø±à¹â¹»¡Ê°Ë²ì»Ô¡Ë¡¢»ÖËà¹â¹»¡Ê»ÖËà»Ô¡Ë¡¢Æî°ËÀª¹â¹»ÅÙ²ñ¹»¼Ë¡ÊÅÙ²ñÄ®¡Ë¤Î4¹»¤Ç¤¹¡£
¡¡»°½Å¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï4¹»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾¯»Ò²½¤Ê¤É¤Ç¿ôÇ¯Á°¤«¤éÄê°÷³ä¤ì¤¬Â³¤¡¢º£¸å¤âÀ¸ÅÌ¿ô¤Î¸º¾¯¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Êç½¸Ää»ß¤ò·è¤á¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Êç½¸Ää»ß¤Ï2028Ç¯ÅÙ¤ÎÆþ³Ø¼Ô¤«¤é¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Î³ØÇ¯¤¬Â´¶È¤¹¤ë2030Ç¯3·î¤ËÊÄ¹»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»°½Å¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ Ê¡±ÊÏÂ¿¶µ°éÄ¹¡§
¡ÖÃÇÄ²¤Î»×¤¤¤ÇÊç½¸Ää»ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£¸åÀ¸ÅÌ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¸©¶µ°Ñ¤Ï¡Ö¸©Ì±¤ÎÍý²ò¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦ÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£