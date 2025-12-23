·Ù»¡½ðÄ¹¤È¥Ð¥¹²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤¬À©Éþ¤ò¸ò´¹¡Ö°ìÆü¼ÒÄ¹¡×¤È¡Ö°ìÆü½ðÄ¹¡×¤¬°û¼ò±¿Å¾ËÐÌÇ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¡ËÌ¶å½£»Ô
ËÌ¶å½£»Ô¤Ç23Æü¡¢¾®ÁÒËÌ·Ù»¡½ðÄ¹¤ÈÀ¾Å´¥Ð¥¹ËÌ¶å½£¤Î¼ÒÄ¹¤¬¡¢°û¼ò±¿Å¾ËÐÌÇ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤ÏÀ©Éþ¤ò¸ò´¹¤·¤Æ¡¢¾®ÁÒËÌ·Ù»¡½ð¤ÎÃ«»³¹À°ìÏº½ðÄ¹¤¬°ìÆü¼ÒÄ¹¤Ë¡¢À¾Å´¥Ð¥¹ËÌ¶å½£¤ÎµÈÅÄÆ©¼ÒÄ¹¤¬°ìÆü½ðÄ¹¤È¤Ê¤ê¡¢¶¦¤Ë°û¼ò±¿Å¾ËÐÌÇ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¢£°ìÆü¼ÒÄ¹¡¦Ã«»³¹À°ìÏº ¾®ÁÒËÌ½ðÄ¹
¡Ö¥Ð¥¹¤Î±¿Å¾¼ê¡¢¾èµÒ¤ÎÌÜ¤¬¡¢°û¼ò±¿Å¾¤ò´Æ»ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤½¤Î¸å¡¢¡È½ðÄ¹¡É¤È¡È¼ÒÄ¹¡É¤Ë¸«¼é¤é¤ì½ÐÆ°¤·¤¿Çò¥Ð¥¤¤ä¥Ñ¥È¥«ー¤Ï¡¢»ÔÆâ¤ò¥Ñ¥È¥íー¥ë¤·°û¼ò¸¡Ìä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢11·îËö¤Þ¤Ç¤Ë°û¼ò±¿Å¾¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤¬84·ïÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢3¿Í¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡ÖÇ¯Ëö¤Ï°û¼ò¤Îµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤ê°ìÁØ¡¢°û¼ò±¿Å¾¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¶¯²½¤·ËÐÌÇ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£