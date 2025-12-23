『さんま御殿』出演の“美女アスリート”にSNS驚き「肌綺麗すぎん？」「芸能人かと思ったら…」
東京2025世界陸上で『鬼滅の刃』猗窩座のポーズなどで話題を集めた、100メートルハードル中島ひとみ（30）が、23日放送の日本テレビ系『踊る！さんま御殿!!SP』（後7：00）に出演。ゲスト席でのトーク姿に、SNSで好印象が集まった。
【写真】“美女ランナー”中島ひとみの新ビジュアルに絶賛の声「最強コラボ」「カワイイ！」
中島は冒頭、街で声をかけられる機会があるかと聞かれ、「猗窩座のポーズしてくださいって（言われることが）めちゃくちゃ多い」「猗窩座のポーズをする機会のほうが多い」などとコメント。その後“ルーティン”の話になり、アスリートの立場でドーピング対策を意識して「年中同じものしか使用しない」「絶対に入っていないとは言い切れないから。化粧水も危ない可能性があるから」などと説明した。
中島の出演シーンについて、SNSでは「めっちゃ可愛かった」「髪をおろしたら印象が違いすぎる」「肌綺麗すぎん？ツヤッツヤ」「芸能人かと思ったらアスリートでびっくり！めっちゃ可愛いしお肌つやつや」「美人ね」などと、好印象のコメントが寄せられた。
