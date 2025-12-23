¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤¬µ¢¹ñ 8Âç²ñÏ¢Â³¸ÞÎØ¤Ø¡ÖºÇ¹â¤Î½àÈ÷¤ò½Å¤Í¡¢¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ø¡×
ÍèÇ¯2·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»Ò¤Î½Ð¾ìÏÈ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤¬23Æü¤Ëµ¢¹ñ¤·¡¢²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡Ú¶¥µ»ÆüÄø°ìÍ÷¡Û¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¡¡³«²ñ¼°¤Ï2·î6Æü¤Ë¥ß¥é¥Î¤Ç³«ºÅ¡¢Á°²óÂç²ñ¤Ï¶â¥á¥À¥ë3¸Ä
½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÏÆüËÜ»þ´Ö11Æü¡¢¥«¥Ê¥À¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À¤³¦ºÇ½ªÍ½Áª¤Ë¤Æ8Âç²ñÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¸ÞÎØ¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò³ÍÆÀ¡£¥Á¡¼¥à¤Î»ÊÎáÅã¥¹¥¥Ã¥×¤òÌ³¤á¤ëµÈÂ¼¼ÓÌé¹á¡Ê33¡Ë¤Ï¡Ö½÷»Ò¤Ï8Âç²ñÏ¢Â³¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ð¥È¥ó¤ò·Ò¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤Þ¤¿½àÈ÷¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÎÉ¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤ÆÎ×¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½é¤Î¸ÞÎØ¤Ø°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¥µ¡¼¥É¤Î¾®Ìî»û²ÂÊâ¡Ê34¡Ë¤Ï¡Öº£¤Ï¾¯¤·¤Û¤Ã¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢»Ä¤ê¾¯¤Ê¤¤´ü´Ö¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ÇºÇ¹â¤Î½àÈ÷¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È2014Ç¯¤Î¥½¥Á¸ÞÎØ°ÊÍè¡¢2ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ø°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹36ºÐ¤Î¶á¹¾Ã«°ÉºÚ¡Ê36¡Ë¤Ï¡Ö°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¤½¤ÎÀï¤¤¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¾ï¤ËÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇÂç¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶â¥á¥À¥ë¤Ë¸þ¤±¤Æº£¡¢¹¹¤Ë¸½¾õ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1·î¤Î½àÈ÷¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¾õÂÖ¤ÇËÜÈÖ¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¶á¹¾Ã«¤Ï2010Ç¯¤Î¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØ°ÊÍè16Ç¯¤Ö¤ê¤Î¸ÞÎØ¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¸ÞÎØ½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¾®Ã«Í¥Æà¡Ê27¡Ë¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶â¥á¥À¥ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ä¤Ã¤È¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Æ¤¿Î©¾ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤éÂç²ñ¤Þ¤Ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¹¤´¤¤Ã»¤¤´ü´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤êÄ´À°¤ò½Å¤Í¤Æ¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡£
¥Õ¥£¥Õ¥¹¤Î¾®ÎÓÌ¤Æà¡Ê23¡Ë¤â¡Ö¤³¤Î4Ç¯´Ö¥Á¡¼¥à¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤êÈ¯´ø¤Ç¤¤¿ÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤éÌ´¤Ë¸«¤Æ¤¤¿ÉñÂæ¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÎ©¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤´¤¯¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤¿¹âÍÈ´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÀÕÇ¤´¶¤â´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»äÃ£¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤Æ¿´¿È¤È¤â¤Ë¤¤¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¤³¤ÎÆü¡¢ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¤ÏµÈÂ¼¡¢¾®Ìî»û¡¢¾®Ã«¡¢¶á¹¾Ã«¡¢¾®ÎÓ¤Î5¿Í¤òÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
